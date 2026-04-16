0 800 307 555
ру
Себестоимость проезда в Киеве составляет 44 грн — КГГА

30
Общественный транспорт в Киеве
В Киеве расчетная себестоимость проезда в коммунальном транспорте значительно превышает действующие тарифы. По оценкам города, она достигает 44 грн для наземного транспорта, а в метро еще выше. В то же время столичные власти уверяют: даже в случае пересмотра тарифов они не будут равны этим показателям и будут учитывать социальный фактор.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Какой может быть новая стоимость проезда

Несмотря на рост расходов, в городской администрации подчеркивают, что решение о новых тарифах еще не принято.
«Окончательное решение будет сбалансированным и будет учитывать как финансовые возможности города, так и социальную составляющую. Решение о введении новых цен на проезд будет принято после завершения соответствующих экономических расчетов», — отметили в ведомстве.
При пересмотре стоимости проезда изменения будут касаться всех видов муниципального транспорта одновременно — метро, ​​автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом система льгот для отдельных категорий пассажиров остается в силе.
Отдельно подчеркивается, что расходы на льготные перевозки полностью покрываются из бюджета столицы, включая перевозку льготников из других регионов, что создает дополнительную нагрузку на финансы города.

Почему Киев рассматривает повышение тарифов

Вопрос пересмотра стоимости проезда был поднят впервые с 2018 года. Соответствующее поручение профильным службам дал мэр Виталий Кличко.
Среди ключевых причин:
  • существенный рост расходов на топливо, электроэнергию, материалы и логистику;
  • повышение зарплат работников транспортной отрасли;
  • значительные бюджетные дотации — в этом году на поддержку транспорта предусмотрено 12 млрд грн;
  • недофинансирование льготных перевозок со стороны государства, из-за чего город ежегодно покрывает сотни миллионов гривен самостоятельно.
Ранее также сообщалось о повышении тарифов в частных маршрутках — в частности, с марта цены на отдельных направлениях выросли до 20 грн из-за подорожания горючего.
По материалам:
РБК-Україна
Киев
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems