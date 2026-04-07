Кличко поручил пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте

Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы
В Киеве могут пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте из-за роста стоимости горючего, электроэнергии и сопутствующих расходов.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
Кличко отметил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в ​​Украине. И его не пересматривали с 2018 года.
«Удорожание горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному», — отмечает глава Киева.
По обращению профильных департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий, он дал поручение подготовить расчеты по возможному пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.
Соответствующие расчеты должны быть осуществлены департаментами экономики и транспорта с учетом экономического обоснования.

Перераспределение расходов

Также, реализуя меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы.
По словам Кличко, общественный транспорт в столице остается дотационным. В 2026 году на его финансирование предусмотрено около 12 млрд грн из городского бюджета.
Кроме того, государство в течение длительного времени не компенсирует городу расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. По оценкам городских властей, речь идет о сотнях миллионов гривен ежегодно, которые покрываются за счет бюджета Киева.
«Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона», — подытожил мэр столицы.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Харькове почти четыре года остается бесплатным проезд в метро, ​​троллейбусах, трамваях и некоторых автобусах. В то же время стоимость проезда в маршрутках — один из самых высоких среди других областных центров. Дешевле всего проехаться в маршрутке можно в Херсоне. Что касается трамваев и троллейбусов, то больше всего за поездку на них платят львовяне и гости города.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КиевТарифы
