Из столицы в Бровары за 50 грн: проезд в маршрутках подорожал второй раз с начала года Сегодня 18:30 — Личные финансы

Менее чем за два месяца цена выросла на 15 грн

С понедельника, 23 марта, на популярном маршруте от станции метро «Лесная» до Броваров повысили стоимость проезда. Теперь поездка стоит 50 грн.

Об этом сообщает «Главком».

Еще в начале года стоимость проезда на этом маршруте составила 35 грн. Первое повышение произошло 1 февраля, тогда тариф вырос до 40 грн. Таким образом, менее чем через два месяца цена выросла на 15 грн.

«Для большинства пассажиров сегодняшнее обновление тарифов стало полной неожиданностью. Несмотря на то, что информация об изменении стоимости появилась вчера в двух местных изданиях, люди не успели с ней ознакомиться. Более того, в салонах автобусов объявления о новых расценках также отсутствуют. Поэтому об актуальной цене пассажиры узнают непосредственно от водителей, передавая деньги за проезд».

Напомним, ранее разработчик транспортной модели Киева и титр-эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявлял , что повышение стоимости проезда в автобусах точно не будет тождественным подорожанию горючего. «То есть не будет такой зависимости, что если горючее подорожает на 10%, то тариф также нужно повысить на 10%, ведь горючее не является доминантной составляющей себестоимости перевозок», — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, опосредованное влияние тоже возможно. Если подорожание горючего повысит инфляцию, то есть цены на другие товары, и это, в свою очередь, повлечет за собой вопрос о повышении минимальной зарплаты, то это может повлиять на тариф даже больше, чем сам рост стоимости горючего.

