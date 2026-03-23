0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Из столицы в Бровары за 50 грн: проезд в маршрутках подорожал второй раз с начала года

Личные финансы
14
Менее чем за два месяца цена выросла на 15 грн
Менее чем за два месяца цена выросла на 15 грн
С понедельника, 23 марта, на популярном маршруте от станции метро «Лесная» до Броваров повысили стоимость проезда. Теперь поездка стоит 50 грн.
Об этом сообщает «Главком».
Еще в начале года стоимость проезда на этом маршруте составила 35 грн. Первое повышение произошло 1 февраля, тогда тариф вырос до 40 грн. Таким образом, менее чем через два месяца цена выросла на 15 грн.
«Для большинства пассажиров сегодняшнее обновление тарифов стало полной неожиданностью. Несмотря на то, что информация об изменении стоимости появилась вчера в двух местных изданиях, люди не успели с ней ознакомиться. Более того, в салонах автобусов объявления о новых расценках также отсутствуют. Поэтому об актуальной цене пассажиры узнают непосредственно от водителей, передавая деньги за проезд».
Напомним, ранее разработчик транспортной модели Киева и титр-эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявлял, что повышение стоимости проезда в автобусах точно не будет тождественным подорожанию горючего. «То есть не будет такой зависимости, что если горючее подорожает на 10%, то тариф также нужно повысить на 10%, ведь горючее не является доминантной составляющей себестоимости перевозок», — пояснил эксперт.
В то же время, по его словам, опосредованное влияние тоже возможно. Если подорожание горючего повысит инфляцию, то есть цены на другие товары, и это, в свою очередь, повлечет за собой вопрос о повышении минимальной зарплаты, то это может повлиять на тариф даже больше, чем сам рост стоимости горючего.
По материалам:
Главком
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems