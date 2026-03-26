Маршрутки и такси подорожали. Сколько теперь стоит проезд из-за дорогого бензина? Мнение эксперта

В крупных городах Украины началось повышение стоимости проезда в общественном транспорте и такси. Первыми новые тарифы почувствовали пассажиры в Киеве и эксперты не исключают, что в ближайшее время тенденция распространится и на другие города.

Перевозчики повышают цены

В столичных маршрутках цена за поездку уже выросла до 20 гривен. По оценкам экспертов, это только начало, и повышение может стать массовым.

Похожая ситуация во Львове, где перевозчики уже обращаются к городским властям с требованием пересмотреть тарифы. Они объясняют это тем, что работать по старым ценам становится убыточно.

Почему дорожает транспорт

Основной причиной перевозчики называют резкий рост стоимости горючего. За последние недели цены на дизель выросли более чем на 15% и превысили 80 гривен за литр.

Кроме этого, растут и расходы на оплату труда. Средняя зарплата водителей превышает 22 тысяч гривен, что также влияет на себестоимость перевозок. Добавляются и расходы на импортные запчасти.

Такси также будет дорожать

Подорожание касается не только общественного транспорта. Стоимость поездок в такси тоже начнет расти, хотя этот процесс будет постепенным.

«Ведь в формуле формирования цены, стоимость самой поездки, это где-то 30% составляет именно стоимость горючего. Поэтому, конечно, если горючее дороже на 80%, то мы не можем надеяться, что стоимость поездки останется прежней. И, к сожалению, сейчас, если горючее очень быстро поднялось, то повышение цен на поездку, на такси, знаете, инерция есть», — говорит автоэксперт Александр Федченко.

По его словам, заметные изменения в тарифах пользователи увидят примерно через две недели.

Как меняется экономика поездок

Ранее, когда горючее стоило около 55 гривен за литр, его доля в стоимости поездки составляла около 30%. Это позволяло удерживать баланс между доходами водителей и расходами пассажиров.

Сейчас ситуация изменилась.

«Сейчас горючее поднялось на 80%, и если они не поднимут цену, то сейчас это уже будет составлять себестоимости 60−65% Они, опять же, так работать не будут, в ноль или в минус никто работать не будет, тут же амортизация автомобиля, время свое, многое еще нужно посчитать. Тому, конечно, цены будут подниматься», — объясняет Федченко.

