Фондовый рынок Тайваня опередил Великобританию благодаря буму чипов искусственного интеллекта Сегодня 03:52 — Фондовый рынок

Выручка компании увеличилась на 35% до 1,134 триллиона тайваньских долларов, что значительно превысило прогнозы аналитиков.

Бум искусственного интеллекта вывел фондовый рынок Тайваня на седьмое место в мире. Спрос на чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) позволил острову обойти по рыночной стоимости Великобританию.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в четверг общая рыночная капитализация тайваньских акций составила 4,13 триллиона долларов. Это позволило острову опередить Великобританию, показатель которой составляет 4,09 триллиона долларов.

Суперцикл технологий и искусственного интеллекта

Рынок Тайваня значительно усилился благодаря поставщикам услуг ИИ, которые зависят от чипов TSMC.

На эту компанию сейчас приходится около 45% от всей капитализации рынка страны. Аналитики BNP Paribas описывают текущую ситуацию как «суперцикл технологий и искусственного интеллекта».

Рост произошел на фоне рекордных прибылей TSMC за первый квартал. Чистая прибыль крупнейшего в мире контрактного производителя чипов выросла на 58% в годовом исчислении, составив 572,5 млрд тайваньских долларов (18 млрд долларов США).

Выручка компании увеличилась на 35% до 1,134 триллиона тайваньских долларов, что значительно превысило прогнозы аналитиков.

