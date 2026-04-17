Евроколеей воспользовались уже более 40 тысяч пассажиров

С 12 сентября 2025 года из Ужгорода по европути начали курсировать поезда в Братиславу, Вену и Будапешт
С момента запуска евроколеи в Закарпатье ею воспользовались более 40 тысяч пассажиров.
Об этом в интервью Укринформу сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«Мы уже видим четкий количественный эффект от запуска евроколеи в Закарпатье. С 12 сентября 2025 года из Ужгорода по евроколеи начали курсировать поезда в Братиславу, Вену и Будапешт. С момента запуска этими маршрутами воспользовались более 40 тысяч пассажиров», — сообщил он.

Этапы и сроки реализации проекта

По словам чиновника, следующий этап — электрификация евроколеи Чоп-Ужгород. Это позволит запускать поезда «Интерсити» и существенно сократить время в пути.
«В настоящее время в активной фазе — разработка рабочей документации, закупка материалов и строительные работы. Готовность инфраструктурных работ составляет около 90%, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2026 года. Общая сметная стоимость проекта — 1,3 млрд грн, финансирование осуществляется из госбюджета на условиях софинансирования», — сообщил он.
По словам Кулебы, сейчас продолжается электрификация участка Чоп — Ужгород — госграница. Первый этап работ (участок от Ужгорода до Чопа) планируется завершить до 31 июля этого года, второй (от Чопа до госграницы) — до 31 октября.
«Этот процесс синхронизируется с планами общин по развитию мультимодальных логистических хабов. Евроколея и ее электрификация создают „хребет“ для сообщения железнодорожного, автомобильного и, в перспективе, авиационного сообщения. Общины Закарпатья уже планируют размещение логистических и сервисных мощностей вблизи узловых станций, что усиливает экономический эффект от инфраструктурных инвестиций», — отметил вице-премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что международные пассажирские перевозки в прошлом году были прибыльными и принесли АО «Укрзализныця» около 2,5 млрд грн дохода. Несмотря на рентабельность таких перевозок, они не перекрывают убытки от пассажирского сегмента в целом, которые превышают 22 млрд грн.
По материалам:
Укрінформ
Железнодорожный транспорт
