Как пишет издание, видение главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен относительно расширенного ЕС, которое могло бы включать Украину, встречает сопротивление части действующих государств-членов, которые не хотят об этом говорить. По словам девяти дипломатов и чиновников ЕС, опрошенных Politico, опасения предоставить аргументы популистам, ужасные национальные референдумы по каждой новой стране-участнице и травма от действий Венгрии с момента ее вступления в ЕС в 2004 году — все это способствует нежеланию ряда столиц стран ЕС принимать новых членов.
«Вступление новых членов должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии, Кипр, в конце этого месяца. Но, судя по общим настроениям, теперь этот вопрос вряд ли будет обсуждаться», — заявил один из чиновников ЕС.
Среди причин осторожности называют опасения повторения дебатов о «польском сантехнике», охвативших многие страны ЕС до принятия Варшавы в 2004 году. В то время некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе. Эта озабоченность особенно сильна во Франции. Голосование по Украине, в частности, может сыграть на руку кампании лидера популистской правой партии «Национальное собрание» Джордана Барделли.
Позиции ключевых стран
Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный «основанный на заслугах» процесс ЕС должен соблюдаться без исключения по геополитическим причинам.
«Конечно, мы не хотим ослаблять президента Украины Владимира Зеленского, но большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этих дебатах», — сказал дипломат из большой европейской страны.
Еще одна проблема, о которой часто вспоминают — опыт ЕС с Венгрией, обвиняемой в ограничении демократии, связях с россией и блокировании европейской поддержки Украины. Даже Черногория, выполнившая почти все необходимые шаги по вступлению в ЕС, обнаружила, что страны ЕС не могут договориться о следующем этапе: мандат на начало разработки проекта. Этот тупик также проблематичен для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии.
Потенциальное мирное соглашение с россией может включать в себя перспективу членства в ЕС уже в 2027 году как пряник для украинских избирателей. Но страны ЕС уклоняются от принятия Украины в следующем году, а послы решительно выступили против радикального подхода к вступлению во время ужина в начале марта, который позволил бы ускорить сроки членства.
Крупнейшие сторонники Украины, включая Швецию и Данию, сейчас настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Но начало переговоров по договору о вступлении потребует зеленого света от больших членов ЕС, а это большая просьба.