Ряд европейских стран выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС

Правительства некоторых стран Евросоюза не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины.

Об этом сообщает Politico.

Сопротивление расширению ЕС

Как пишет издание, видение главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен относительно расширенного ЕС, которое могло бы включать Украину, встречает сопротивление части действующих государств-членов, которые не хотят об этом говорить. По словам девяти дипломатов и чиновников ЕС, опрошенных Politico, опасения предоставить аргументы популистам, ужасные национальные референдумы по каждой новой стране-участнице и травма от действий Венгрии с момента ее вступления в ЕС в 2004 году — все это способствует нежеланию ряда столиц стран ЕС принимать новых членов.

«Вступление новых членов должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии, Кипр, в конце этого месяца. Но, судя по общим настроениям, теперь этот вопрос вряд ли будет обсуждаться», — заявил один из чиновников ЕС.

Среди причин осторожности называют опасения повторения дебатов о «польском сантехнике», охвативших многие страны ЕС до принятия Варшавы в 2004 году. В то время некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе. Эта озабоченность особенно сильна во Франции. Голосование по Украине, в частности, может сыграть на руку кампании лидера популистской правой партии «Национальное собрание» Джордана Барделли.

Позиции ключевых стран

Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный «основанный на заслугах» процесс ЕС должен соблюдаться без исключения по геополитическим причинам.

«Конечно, мы не хотим ослаблять президента Украины Владимира Зеленского, но большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этих дебатах», — сказал дипломат из большой европейской страны.

Еще одна проблема, о которой часто вспоминают — опыт ЕС с Венгрией, обвиняемой в ограничении демократии, связях с россией и блокировании европейской поддержки Украины. Даже Черногория, выполнившая почти все необходимые шаги по вступлению в ЕС, обнаружила, что страны ЕС не могут договориться о следующем этапе: мандат на начало разработки проекта. Этот тупик также проблематичен для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии.

Потенциальное мирное соглашение с россией может включать в себя перспективу членства в ЕС уже в 2027 году как пряник для украинских избирателей. Но страны ЕС уклоняются от принятия Украины в следующем году, а послы решительно выступили против радикального подхода к вступлению во время ужина в начале марта, который позволил бы ускорить сроки членства.

Крупнейшие сторонники Украины, включая Швецию и Данию, сейчас настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Но начало переговоров по договору о вступлении потребует зеленого света от больших членов ЕС, а это большая просьба.

Mind

