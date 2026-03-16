Вступление Украины в ЕС: когда ожидать Сегодня 10:00

Украина уже на этой неделе получит все бенчмарки от Еврокомиссии, исполнение которых открывает вступление в Евросоюз.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

Читайте также Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в ЕС

«Сейчас сложились обстоятельства так, что Украина получила все бенчмарки, по всем кластерам. По трем — в декабре. По оставшимся трем — я получу на этой неделе. То есть переговорные кластеры де-факто открыты. Это уже революция в переговорном процессе», — отметил Качка.

По его словам, в открытии кластера есть и политический, и фактический момент. Политический момент — когда 27 государств-членов за это голосуют. Это такое политическое «таинство».

А фактическая история — это то, когда представителю правительства передают письмо, что государства-члены определили определенные критерии или бенчмарки. И Еврокомиссия уже обязана от имени государств-членов ориентироваться на эти бенчмарки, чтобы мы закрыли переговорные кластеры.

«В декабре политического „таинства“ не произошло, но мне эти бенчмарки мне передали. Раньше такого нельзя было делать. Ни с одной страной такого не делали. С нами и с Молдовой, но это сделали. И соответственно мы знаем, что от нас требуется», — добавил вице-премьер.

Читайте также Несмотря на блокировку Орбана ЕС планирует предоставить Украине заем на 90 млрд евро — Урсула фон дер Ляен

Он также подчеркнул, что Украина может быстро двигаться в ЕС. Все, что от Украины просят — это реалистические вещи, это требует нормальной работы Верховной Рады, правительства, других институций.

А дальше Украина и 27 государств-членов ЕС садятся вместе, создается рабочая группа по написанию договора об условиях вступления в Европейский Союз. И вот там все определяется: какие переходные периоды, что действует, что не действует, где государства-члены хотят ограничить, например, свободу движения работников, потому что они не хотят, чтобы наши работники хлынули сразу на их рынок и т. д.

«То есть сейчас для нас это просто домашняя работа. Мы по ней продвигаемся, а параллельно давайте создадим эту рабочую группу и определим эти условия. И тогда, если мы движемся параллельно, мы не выходим за пределы методологии переговоров, что очень важно для ЕС. Мы сокращаем путь таким образом, чтобы уже в 2027 году было возможным подписать сам договор о вступлении», — добавил Качка.

Также Качка предположил, что соглашение о вступлении Украины в ЕС теоретически можно подписать еще до полного выполнения всех требований.

По его словам, такой шаг возможен ориентировочно в 2027 году.

«В 2027 году можем подписать соглашение. Подписанное соглашение еще не вступит в силу, это произойдет после 27 ратификаций странами-членами ЕС», — пояснил он.

В то же время, процесс ратификации может длиться довольно долго. Украина рассчитывает, что он будет максимально быстрым.

«Но тем не менее мы подписываем соглашение, и мы продолжаем выполнять то, что мы еще не выполнили до конца», — подчеркнул Качка.

Ранее Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, в которой отклоняет членство Украины в Европейском Союзе, дальнейшее финансирование военной поддержки Киева и инициативы по превращению ЕС в военный альянс.

Соответствующее заявление она сделала в понедельник в Брюсселе во время встречи послов государств-членов Европейского Союза. В то же время Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что несмотря на преграды с окончательным принятием решения предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро, это обещание будет выполнено.

По словам фон дер Ляен, «такая же логика касается расширения».

«Было много дискуссий о том, как нам своевременно реализовать процесс, основанный на заслугах. Но очень важно, чтобы мы уже сейчас подготовились, приблизив Западные Балканы, Молдову, Украину к нашему Союзу. Расширение — это не вопрос идеологии. Это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы выполнить свои обязательства, как только придет время», — убеждена президент Европейской комиссии.

