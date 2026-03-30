В ЕС все более осторожно относятся к идее вступления бедных стран в блок, в частности Украины. Не хотят получить «еще одного Орбана» — Politico

В очереди на поступление могут появиться новые, более привлекательные кандидаты
Члены Европейского Союза с опаской относятся к идее принятия в блок бедных стран. В очереди на вступление могут появиться новые, более привлекательные кандидаты — это экономически развитые государства, которые отвечают большинству критериев ЕС.
Об этом пишет Politico.
По данным издания, для нынешних членов ЕС допуск к блоку более богатых стран намного привлекательнее, чем расширение за счет беднейших государств, среди которых Украина, Молдова, Албания, Сербия и Черногория.
Их присоединение будет означать дополнительную финансовую нагрузку для действующих членов ЕС. Все страны, присоединившиеся к ЕС с 2004 года, получают из бюджета больше, чем вносят. Украина, Молдова и балканские страны усилят этот дисбаланс, что приведет к сокращению дотаций для нынешних членов.
Также, по данным собеседников издания, дипломаты опасаются, что со временем в новых странах могут прийти в упадок демократические институты, например свободная пресса и беспристрастная судебная система.
«Мы не хотим еще одной Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10−15 лет. И тогда мы можем застрять с еще одним (премьер-министром Венгрии Виктором. — Ред.) Орбаном», — рассказал один из европейских дипломатов.
В то же время экономически развитые государства, которые отвечают большинству критериев Евросоюза, но ранее не спешили вступать в блок, все больше рассматривают его как инструмент безопасности, а не экономической выгоды. Все из-за геополитической нестабильности и сомнений в надежности США.
Среди стран, чей интерес к Евросоюзу растет, издание называет Исландию и Норвегию. Эти страны раньше отказывались от вступления в блок, но теперь возвращаются к этой идее. Исландия, в частности, уже ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров с ЕС.
Исландия и Норвегия обычно входят в десятку самых богатых стран мира по номинальному ВВП на душу населения, в то время как Черногория едва втискивается к первую сотню, а Украина, по прогнозам на 2026 год, займет 132-е место.
«Конечно, Исландии или Норвегии было бы проще присоединиться. Они практически на 80% приблизились к цели по вопросу закрепления законов ЕС в своих правовых системах. Если они захотят присоединиться — а это зависит только от них самих — это может произойти очень быстро», — сказал Politico представитель ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Украина активизировала сотрудничество с Европейским Союзом в 2014 году после победы Революции достоинства. В том же году Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года она вступила в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине, а также выдвинула ряд условий, которые страна должна выполнить перед началом переговоров по вступлению в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.
В конце 2023 года Евросоюз разрешил начать переговоры. Формально они стартовали в 2024-м, но процесс замедлился, в частности, из-за позиции Венгрии, блокирующей открытие переговорных разделов.
Обычно вступление в ЕС длится много лет и требует поддержки всех государств-членов, поэтому даже в случае политической договоренности процесс будет оставаться долгим и сложным.
По материалам:
theБабель
