На соцвыплаты в первом квартале направили 106 миллиардов гривен: куда использовали средства Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Расходы на социальную поддержку и социальную защиту в госбюджете-2026 вторые по величине после объемов расходов на безопасность и оборону

В первом квартале 2026 года Министерство социальной политики, семьи и единства направило на социальные расходы 106 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Куда направили средства

Денежные средства были использованы на следующие направления:

60,3 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;

22,2 млрд грн — на социальную защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан, в том числе для поддержки почти 1,1 млн внутренне перемещенных лиц и 216 тыс. малообеспеченных семей;

14 млрд грн — для предоставления льгот и жилищных субсидий гражданам (получили более 2,8 млн домохозяйств);

8,5 млрд грн — на социальную защиту детей и семей (выплата социальных пособий почти 600,5 тыс. получателям);

1 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Минфин направил 106 миллиардов на соцвыплаты, Инфографика: Министерство финансов

Напомним, в 2025 году на социальные выплаты и пенсионные обязательства, обеспечиваемые Минсоцполитикой, из госбюджета было направлено 406,4 млрд гривен.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине насчитывается 10,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7 236,49 грн. Наиболее массовой категорией стали получатели пенсий в диапазоне от 5001 до 10 000 грн — их доля за год увеличилась с 28,92% до 36,46%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.