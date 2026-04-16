0 800 307 555
ру
На соцвыплаты в первом квартале направили 106 миллиардов гривен: куда использовали средства

Казна и Политика
25
Расходы на социальную поддержку и социальную защиту в госбюджете-2026 вторые по величине после объемов расходов на безопасность и оборону
В первом квартале 2026 года Министерство социальной политики, семьи и единства направило на социальные расходы 106 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Куда направили средства

Денежные средства были использованы на следующие направления:
  • 60,3 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
  • 22,2 млрд грн — на социальную защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан, в том числе для поддержки почти 1,1 млн внутренне перемещенных лиц и 216 тыс. малообеспеченных семей;
  • 14 млрд грн — для предоставления льгот и жилищных субсидий гражданам (получили более 2,8 млн домохозяйств);
  • 8,5 млрд грн — на социальную защиту детей и семей (выплата социальных пособий почти 600,5 тыс. получателям);
  • 1 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Инфографика: Министерство финансов
Расходы на социальную поддержку и социальную защиту в госбюджете-2026 вторые по величине после объемов расходов на безопасность и оборону.
Напомним, в 2025 году на социальные выплаты и пенсионные обязательства, обеспечиваемые Минсоцполитикой, из госбюджета было направлено 406,4 млрд гривен.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине насчитывается 10,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7 236,49 грн. Наиболее массовой категорией стали получатели пенсий в диапазоне от 5001 до 10 000 грн — их доля за год увеличилась с 28,92% до 36,46%.
По материалам:
Finance.ua
МинфинСоцвыплаты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems