На соцвыплаты в первом квартале направили 106 миллиардов гривен: куда использовали средства
Куда направили средства
- 60,3 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
- 22,2 млрд грн — на социальную защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан, в том числе для поддержки почти 1,1 млн внутренне перемещенных лиц и 216 тыс. малообеспеченных семей;
- 14 млрд грн — для предоставления льгот и жилищных субсидий гражданам (получили более 2,8 млн домохозяйств);
- 8,5 млрд грн — на социальную защиту детей и семей (выплата социальных пособий почти 600,5 тыс. получателям);
- 1 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
