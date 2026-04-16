Девальвация, рост цен и меньше международной помощи: МВФ прогнозирует для Украины Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Украинская экономика страдает от войны и полностью зависит от внешнего финансирования

Экономика Украины будет демонстрировать рост в ближайшие годы, однако темпы инфляции будут опережать динамику ВВП. В то же время, объемы международной финансовой поддержки могут сократиться.



Об этом Международный валютный фонд (МВФ) заявил в своем новом отчете « Глобальная экономика в тени войны «.

В целом в учреждении сравнивают нынешний энергетический кризис с событиями 1973−74 годов, когда за несколько месяцев стоимость барреля нефти выросла с $3 до $11, что стало причиной глобальной инфляции и экономического кризиса.

Что ждет экономику Украины

Отчет МВФ посвящен последствиям текущего мирового кризиса для разных стран. Относительно Украины и многих других развивающихся стран прогнозируется девальвация национальной валюты (гривны), подорожание энергоносителей, продуктов питания, удобрений, роста цен на услуги и т. д.

Отмечается, что украинская экономика страдает от войны и полностью зависит от внешнего финансирования (только в программе EFF МВФ заложено 130 млрд долларов на поддержку). Учитывая это, ожидается, что:

ВВП Украины будет расти на 2% в 2026 году и 3,5% в 2027 году;

инфляция в 2026 году составит 6,1%, а в 2027-м вырастет до 7,7%.

Также в валютном фонде прогнозируют сокращение международной помощи Украине. Поскольку экономический кризис не обойдет стороной и ее страны-партнеры, на фоне роста оборонных расходов им придется больше расходовать на поддержку незащищенных слоев населения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что первый пересмотр программы Международного валютного фонда по Украине запланирован на июнь 2026 года. В случае успешного прохождения пересмотра страна сможет получить 686 млн долларов.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.