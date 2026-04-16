Девальвация, рост цен и меньше международной помощи: МВФ прогнозирует для Украины

Казна и Политика
Украинская экономика страдает от войны и полностью зависит от внешнего финансирования
Экономика Украины будет демонстрировать рост в ближайшие годы, однако темпы инфляции будут опережать динамику ВВП. В то же время, объемы международной финансовой поддержки могут сократиться.
Об этом Международный валютный фонд (МВФ) заявил в своем новом отчете «Глобальная экономика в тени войны «.
В целом в учреждении сравнивают нынешний энергетический кризис с событиями 1973−74 годов, когда за несколько месяцев стоимость барреля нефти выросла с $3 до $11, что стало причиной глобальной инфляции и экономического кризиса.

Что ждет экономику Украины

Отчет МВФ посвящен последствиям текущего мирового кризиса для разных стран. Относительно Украины и многих других развивающихся стран прогнозируется девальвация национальной валюты (гривны), подорожание энергоносителей, продуктов питания, удобрений, роста цен на услуги и т. д.
Отмечается, что украинская экономика страдает от войны и полностью зависит от внешнего финансирования (только в программе EFF МВФ заложено 130 млрд долларов на поддержку). Учитывая это, ожидается, что:
  • ВВП Украины будет расти на 2% в 2026 году и 3,5% в 2027 году;
  • инфляция в 2026 году составит 6,1%, а в 2027-м вырастет до 7,7%.
Также в валютном фонде прогнозируют сокращение международной помощи Украине. Поскольку экономический кризис не обойдет стороной и ее страны-партнеры, на фоне роста оборонных расходов им придется больше расходовать на поддержку незащищенных слоев населения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что первый пересмотр программы Международного валютного фонда по Украине запланирован на июнь 2026 года. В случае успешного прохождения пересмотра страна сможет получить 686 млн долларов.
По материалам:
Обозреватель
