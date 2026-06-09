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Рада приняла законопроект о судебной системе. Активисты считают, что он создает коррупционные риски

Казна и Политика
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Закон о декларации судей принят
Закон о декларации судей принят
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и Закон Украины „О Высшем совете правосудия“ об усовершенствовании деклараций добродетели судей и родственных связей судьи» (законопроект № 13165−2).
Документ направлен на выполнение обязательств Украины в рамках Плана Украины — составляющей части механизма финансовой поддержки Европейского Союза Ukraine Facility. Одно из направлений реформы — усиление подотчетности и добродетели судей, в частности, усовершенствование системы декларирования и процедур проверки.
Кроме того, Европейская Комиссия в Отчете в рамках Пакета расширения Европейского Союза в 2024 году отметила, что для усиления подотчетности судебной власти и общественного доверия к ней Украина должна принять законодательство о пересмотре системы декларирования добродетели судей.

Что предусматривает закон

Изменениями в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено:
  • объединение декларации добродетели судьи и декларации родственных связей судьи в один документ — декларацию добродетели и родственных связей судьи;
  • уточнение перечня сведений, которые судья должен указывать в декларации;
  • урегулирование порядка проведения проверки таких деклараций.
Закон также поручил Кабинету Министров после консультаций с Высшим советом правосудия и с учетом международных и европейских стандартов независимости судей подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроект о введении временных особенностей процедуры индивидуальной проверки деклараций добродетели судей Верховного Суда и высших специализированных судов с участием независимых экспертов.

В DeJure заявили о коррупционных рисках

В аналитическом центре «Фонд DeJure» считают, что принятый законопроект содержит риски для эффективного контроля за добродетелью судей.
«Вместо того чтобы сделать проверку судей жестче после скандала в Верховном Суде, парламент принял текст, который оставляет судьям старые лазейки и добавляет новые способы избегать ответственности. После дела Князева Украина должна была показать партнерам, что способна реально проверить добродетель судейского корпуса, в том числе судей Верховной Суда и именно судей Верховного Суда. Именно это отмечали Европейская комиссия и Венецианская комиссия. В то же время мы показываем закон, позволяющий сказать: „мы все выполнили“, хотя на практике стало только хуже», — говорится в сообщении.
По мнению экспертов, некоторые положения принятого закона могут поставить под вопрос выполнение условий, связанных с частью финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Какие изменения предлагают эксперты

В «Фонд DeJure» заявили, что для обеспечения эффективной проверки деклараций добродетели необходимо:
  • вернуть имущественный блок в декларации;
  • предусмотреть ответственность за грубую халатность;
  • не допустить использование сроков проверки с целью уклонения от ответственности;
  • останавливать течение сроков давности на время судебного обжалования;
  • обеспечить полноценную проверку родственных связей;
  • не сужать период проверки там, где риски остаются актуальными;
  • ввести реальную проверку судей Верховного суда с участием независимых международных экспертов.
«Призываем народных депутатов исправить закон и сделать проверку деклараций добродетели реальной, а не формальной. Иначе под угрозой будут средства Ukraine Facility, а также доверие общества и международных партнеров. Декларации добродетели должны служить инструментом ответственности. А не ширмой, за которой ответственность исчезает», — подчеркнули в организации.
По материалам:
Finance.ua
Верховная РадаЗаконопроекты
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