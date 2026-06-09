Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против россии Сегодня 15:40 — Казна и Политика

Новые ограничения сосредоточены на секторах, имеющих наибольшее значение для российской экономики.

Европейская комиссия представила 21 пакет санкций Европейского Союза против россии. Следующим этапом станет его рассмотрение и утверждение странами-членами ЕС в Совете Европейского Союза.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время презентации нового санкционного пакета, передает «Суспільне».

На какие сферы направлены новые санкции

По словам фон дер Ляен, новые ограничения сосредоточены на секторах, значение которых для российской экономики наиболее существенно.

«Мы сосредотачиваемся на секторах, имеющих наибольшее влияние, а именно на энергетике, финансовых услугах, криптовалютах, торговле, а также впервые — на рыболовстве. Кроме того, мы предлагаем запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим», — заявила президент Еврокомиссии.

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что пакет также предусматривает временную заморозку механизма корректировки предельной цены на российскую нефть и введение ограничений по структурам, которые россия использует для получения доходов и обхода санкций.

Новые меры затронут банки, производителей вооружения, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающие заводы и операторов криптовалют в третьих странах.

Лимит цен на нефть

По словам фон дер Ляен, конфликт на Ближнем Востоке и перебои в глобальных цепях поставок энергоносителей несколько ослабили давление на россию, поэтому цель нового пакета санкций ЕС — «сохранить полную интенсивность наших санкций» и сделать это можно, обеспечив сдерживание прибыли россии от продажи нефти.

«Наш лимит цен на нефть имеет встроенный механизм корректировки, позволяющий следовать за рынком. Он не был создан для рыночных потрясений, таких как те, что привели к закрытию Ормузского пролива. Поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировку (прайс-кеп) до января следующего года. Это даст нефтяным рынкам время стабилизироваться, сохраняя при этом давление на доходы россии», — сказала она.

Теневый флот рф

ЕС продолжит нацеливаться на теневой флот рф.

«Сегодня мы предлагаем внести в список еще 30 судов в дополнение к 632, которые уже подпадают под санкции. Впервые мы также нацеливаемся на суда, помогающие теневому флоту. Например, предоставляя услуги бункеровки и пр. И мы предлагаем нацеливаться на критическую инфраструктуру, такую ​​как порты, аэропорты или нефтеперерабатывающие заводы, которые торгуют российской нефтью или перерабатывают ее. Мы предлагаем ограничить продажу танкеров для перевозки СПГ в россию, так же, как мы уже сделали это в отношении нефтяных танкеров», — сказала фон дер Ляен.

Финансовые ограничения и ограничения в сфере криптовалют

ЕС также расширяет запрет на транзакции еще на 31 российский банк и на 20 банков, криптовалютных компаний или платформ, а также нефтетрейдеров в третьих странах, которые предоставляют услуги российским юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями, или обходили ограничительные меры ЕС.

«Впервые мы введем возможность полного запрета для третьих стран на предоставление услуг с криптоактивами. Это станет мощным сдерживающим фактором для хостинг-платформ в этих странах, которые помогают россии уклоняться от наших санкций», — сказала президент ЕК.

Торговля

ЕС вводит новые ограничения на экспорт товаров и технологий, используемых российской военной промышленностью.

«Мы нацеливаемся на большее количество металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах. Что касается дронов, мы предлагаем новые запреты на экспорт наземного оборудования, систем радиоэлектронного подавления и пусковых систем, среди прочего», — сказала она.

Кроме того, ЕС предлагает новые запреты на импорт ряда товаров на сумму 60 миллионов евро.

«К примеру, это касается определенных металлов, металлических руд или автомобильных запчастей, поскольку мы хотим закрепить диверсификацию Европы от российского импорта», — сказала президент ЕК.

Она также подчеркнула, что ЕС впервые вводит санкции против рыболовной отрасли рф.

«Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов и полный запрет на другие, в том числе на треску», — сказала фон дер Ляен.

Также, по ее словам, ЕС согласует торговые ограничения в отношении беларуси, чтобы «она не могла служить „задней дверью“ для российской торговли».

Запрет на въезд российским военным

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в Вооруженных силах россии с начала войны. Следовательно, Европа остается недоступной для всех, кто участвовал во вторжении в Украину», — сказала она.

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