ВР приняла евроинтеграционный закон о реформе железной дороги Сегодня 14:37 — Казна и Политика

ВР приняла евроинтеграционный закон о реформе железной дороги

Верховная Рада во вторник, 9 июня, приняла евроинтеграционный закон, который вводит европейскую систему безопасности и технической совместимости железнодорожного транспорта и предусматривает создание независимого органа по расследованию железнодорожных аварий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины (№ 14174) в целом проголосовали 254 народных депутата.

Что это дает

«Этот законопроект о синхронизации украинских безопасных и технических регламентов с европейскими. Это евроинтеграционный закон, который очень важен для транспортной отрасли. Особенно для нашей железной дороги», — сказал народный депутат, председатель подкомитета Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Артем Ковалев.

Он также подчеркнул, что при принятии этого законопроекта Украина в бюджет получит более 4 млрд евро.

Согласно пояснительной записке, закон имплементирует соответствующие директивы ЕС и является частью обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации и переговоров о вступлении в Евросоюз, а также обязательств в рамках Ukraine Facility.

В частности, документ предусматривает: создание европейской системы управления безопасностью железнодорожных перевозок; проведение оценки рисков функционирования железнодорожного транспорта; новые правила допуска поездов, вагонов и другого оборудования к эксплуатации; введение европейских требований к техническому обслуживанию подвижного состава и ответственности за его безопасное состояние; новую систему подготовки, обучения и сертификации машинистов по стандартам ЕС.

Кроме того, предусматривается создание Национального бюро расследований аварийных происшествий на транспорте, независимого от «Укрзализныци» и регулятора.

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