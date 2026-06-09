Налог в 50% на прибыль банков может стоить экономике 300 млрд грн

Продолжение в 2027 году ставки налога на прибыль банков на уровне 50% может принести государственному бюджету дополнительно 20−25 млрд грн. Экономика может потерять до 300 млрд грн потенциального кредитного ресурса.
Об этом шла речь во время экспертной дискуссии, организованной Ассоциацией украинских банков и Национальной ассоциацией банков Украины.
Поступления в бюджет от банковского сектора
По итогам 2025 года банковский сектор обеспечил около 11% всех поступлений в государственный бюджет, в то время как его доля в валовом внутреннем продукте составила 2,9%.
«Международный опыт свидетельствует, что налоги на сверхдоходы могут быть оправданы как краткосрочный антикризисный инструмент. Однако их главное условие — временность и понятные правила. Если же „временный“ налог превращается в постоянную практику, это негативно влияет на доверие к государству, инвестиции и долгосрочное планирование. Украине сегодня нужна не только фискальная устойчивость, но и экономический рост. А для этого необходимы кредиты, инвестиции, капитализация банковской системы и доверие к правилам игры», — отметил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.
Глава Совета НАБУ, Председатель Правления АО «ОТП Банк» Владимир Мудрый подчеркнул, что главным источником роста капитала банковской системы остается прибыль, а от уровня капитализации напрямую зависят возможности кредитования экономики.
«Впереди непростой период для экономики. Украина нуждается в значительных инвестициях в восстановление энергетики, развитие оборонно-промышленного комплекса и реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Только на развитие энергетических проектов выдано кредитов на 50,6 млрд грн. Банки готовы к поддержке кредитными ресурсами развитие ОПК, о чем подписан соответствующий Меморандум. Но реализация этих планов возможна только при достаточном уровне капитала банковской системы. Особенно в условиях войны капитал — это не избыток, а запас прочности и своеобразная страховка на будущее, позволяющая банкам покрывать возможные риски, поддерживать кредитование и сохранять устойчивость финансовой системы», — подчеркнул Мудрый.
Первый вице-президент Ассоциации украинских банков, Глава Наблюдательного Совета АО «Европейский промышленный банк» Виталий Романчукевич отметил, что украинские банки уже сегодня готовятся к внедрению новых стандартов по капиталу, управлению рисками, кибербезопасности и финансовой устойчивости.
«В случае продолжения действия 50-процентной ставки налога на прибыль банков процесс интеграции украинской финансовой системы в европейское пространство может существенно усложниться. Для адаптации к европейским стандартам необходимо выполнить не только значительный объем технической работы, но и обеспечить достаточный уровень капитала. В то же время, ключевым источником его наращивания для банков остается прибыль», — отметил Романчукевич.
Предсказуемость правил важна для инвесторов
Президент Лиги страховых организаций Украины Виктор Берлин обратил внимание на то, что последствия решений по налогообложению банковского сектора выходят за рамки кредитования и могут влиять на развитие всей финансовой экосистемы:
«Такое решение ослабляет возможности финансового сектора финансировать экономику, ухудшает инвестиционный климат, повышает стоимость финансовых и страховых услуг для граждан и бизнеса и противоречит стратегическим целям Украины по развитию современного, конкурентного и интегрированного в ЕС финансового рынка», — отметил Берлин.
Ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.
Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.
В марте стало известно, что Даниил Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году. 20 мая он зарегистрировал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий.
Со своей стороны НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков. Там отмечают, что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.