Налог в 50% на прибыль банков может стоить экономике 300 млрд грн Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Банковский сектор призвал пересмотреть налог на прибыль

Продолжение в 2027 году ставки налога на прибыль банков на уровне 50% может принести государственному бюджету дополнительно 20−25 млрд грн. Экономика может потерять до 300 млрд грн потенциального кредитного ресурса.

Об этом шла речь во время экспертной дискуссии, организованной Ассоциацией украинских банков и Национальной ассоциацией банков Украины.

Поступления в бюджет от банковского сектора

По итогам 2025 года банковский сектор обеспечил около 11% всех поступлений в государственный бюджет, в то время как его доля в валовом внутреннем продукте составила 2,9%.

«Международный опыт свидетельствует, что налоги на сверхдоходы могут быть оправданы как краткосрочный антикризисный инструмент. Однако их главное условие — временность и понятные правила. Если же „временный“ налог превращается в постоянную практику, это негативно влияет на доверие к государству, инвестиции и долгосрочное планирование. Украине сегодня нужна не только фискальная устойчивость, но и экономический рост. А для этого необходимы кредиты, инвестиции, капитализация банковской системы и доверие к правилам игры», — отметил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Капитал банков

Глава Совета НАБУ, Председатель Правления АО «ОТП Банк» Владимир Мудрый подчеркнул, что главным источником роста капитала банковской системы остается прибыль, а от уровня капитализации напрямую зависят возможности кредитования экономики.

«Впереди непростой период для экономики. Украина нуждается в значительных инвестициях в восстановление энергетики, развитие оборонно-промышленного комплекса и реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Только на развитие энергетических проектов выдано кредитов на 50,6 млрд грн. Банки готовы к поддержке кредитными ресурсами развитие ОПК, о чем подписан соответствующий Меморандум. Но реализация этих планов возможна только при достаточном уровне капитала банковской системы. Особенно в условиях войны капитал — это не избыток, а запас прочности и своеобразная страховка на будущее, позволяющая банкам покрывать возможные риски, поддерживать кредитование и сохранять устойчивость финансовой системы», — подчеркнул Мудрый.

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Первый вице-президент Ассоциации украинских банков, Глава Наблюдательного Совета АО «Европейский промышленный банк» Виталий Романчукевич отметил, что украинские банки уже сегодня готовятся к внедрению новых стандартов по капиталу, управлению рисками, кибербезопасности и финансовой устойчивости.

«В случае продолжения действия 50-процентной ставки налога на прибыль банков процесс интеграции украинской финансовой системы в европейское пространство может существенно усложниться. Для адаптации к европейским стандартам необходимо выполнить не только значительный объем технической работы, но и обеспечить достаточный уровень капитала. В то же время, ключевым источником его наращивания для банков остается прибыль», — отметил Романчукевич.

Предсказуемость правил важна для инвесторов

Президент Лиги страховых организаций Украины Виктор Берлин обратил внимание на то, что последствия решений по налогообложению банковского сектора выходят за рамки кредитования и могут влиять на развитие всей финансовой экосистемы:

«Такое решение ослабляет возможности финансового сектора финансировать экономику, ухудшает инвестиционный климат, повышает стоимость финансовых и страховых услуг для граждан и бизнеса и противоречит стратегическим целям Украины по развитию современного, конкурентного и интегрированного в ЕС финансового рынка», — отметил Берлин.

Налог для банков

Ранее Finance.ua рассказывал , что с 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении.

Базовая ставка налога на прибыль для банков с 1 января 2026 года установлена ​​на уровне 50%. Такая же ставка применяется в течение 2026 года и к дивидендам, выплачиваемым банками. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.

В марте стало известно , что Даниил Гетманцев планирует подать законопроект о продлении налогообложения сверхприбылей банков по ставке 50% в 2027 году. 20 мая он зарегистрировал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков налогом на прибыль предприятий.

Со своей стороны НБУ раскритиковал законопроект о налогообложении банков. Там отмечают, что налог на прибыль банков в размере 50% банковский сектор в 2023 году воспринял с пониманием как разовый вынужденный шаг ввиду «нерыночной природы» прибыли в тот период. Однако продолжение этой практики в нынешних условиях создает риски для дальнейшего расширения кредитования и способности банков поддерживать экономику во время войны и послевоенного восстановления.

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