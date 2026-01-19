Львовский вокзал должен быть соединен с евроколеей до 2030 года — Садовый Сегодня 21:34

Главный железнодорожный вокзал Львова

До 2030 года львовский вокзал должен быть соединен с евроколеей. На следующем этапе узкоколейная железная дорога через Львов должна соединить Балтику и Черное море. Также плановый запуск евроколеи во Львов позволит запустить проект городской электрички.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый во время отчета за 2025 год.

«На 2027 год евроколея должна зайти на станцию ​​Скнилов. Затем она должна идти к главному вокзалу до 2030 года. Плюс на 2030 год должно быть две ветки: на Варшаву — пассажирская и грузовая, а также до 2030 года должна быть отдельная из Вены на Скнилов. Конечно, Скнилов должен быть соединен с аэродромом, и это все должно идти на вокзал. Фактически к 2030 году уже все должно быть построено. И потом, конечно, это уже должно идти на Киев», — отметил Садовый.

На следующем этапе, по его словам, узкоколейная железная дорога через Львов должна соединить Балтику и румынский черноморский порт Констанца.

«Если когда-то это выглядело как миф, то сегодня это реальность, которая претворяется в жизнь», — добавил городской голова Львова.

Также он сообщил, что реализация проекта евроколеи позволит запустить во Львове городскую электричку.

«Ширина евроколеи такая же, как ширина электрички. Мы попытались запускать во Львове электричку, но это не удалось, потому что не было экономики. И если евроколея выстраивается так, как это должно быть, то мы будем иметь на Рясное качественное сообщение на электричке, потом на Сихов — вплоть до Давыдова, потом должна быть на Тракт Глинянский, на Дубляны и Скнилов. То есть фактически во Львове будет еще одно альтернативное сообщение — городская электричка», — подчеркнул Садовый.

По его словам, запуск во Львове городской электрички даст городу толчок для экономического развития.

