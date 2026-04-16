День финансов: стоимость доллара и евро через год, ипотека с поддержкой от работодателя, работа банков с PEP

Стоимость доллара и евро через год, ипотека с поддержкой от работодателя, работа банков с PEP

Четверг, 16 апреля. Какие отрасли бронируют больше всего работников и сколько будет стоить доллар и евро через 12 месяцев.

Стоимость доллара и евро через год

Украинские предприятия обновили свои валютные прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным Национального банка, ожидаемое среднее значение обменного курса гривны к доллару США составляет 45,00 грн/$ (предыдущий прогноз — 44,27 грн/$). Впервые бизнес дал прогноз по европейской валюте: ожидается, что курс составит 54,00 грн/€.

Кроме того, бизнес смягчил сдержанные оценки текущего финансово-экономического положения своих предприятий: баланс ответов составлял «минус» 4.7% по сравнению с «минус» 5.8% в IV квартале. Оптимистические ожидания продемонстрировали предприятия транспорта и связи, а также других видов деятельности.

Ипотека с поддержкой работодателя

В Украине введена новая модель ипотечного кредитования, которая предусматривает частичную компенсацию расходов работника со стороны работодателя. На первом этапе программа ориентирована на сотрудников «Укрзализныци», имеющих статус внутренне перемещенных лиц. Новая модель предусматривает несколько форматов финансовой поддержки

Кстати, как свидетельствуют данные ЛУН, в 2025—2026 годах интерес к покупке домов постепенно восстанавливается после снижения в начале 2024 года.

Кстати, как свидетельствуют данные ЛУН, в 2025—2026 годах интерес к покупке домов постепенно восстанавливается после снижения в начале 2024 года.

Штрафы для арендодателей

В Верховной Раде в настоящее время не рассматривают инициативы по введению новых штрафов для владельцев жилья, которые сдают его в аренду, рассказала председатель профильного комитета парламента Елена Шуляк. По ее словам, действующее законодательство уже предусматривает ответственность за неуплату налогов с доходов от аренды, поэтому оснований говорить о подготовке каких-то отдельных новых штрафов для рынка аренды сегодня нет.

Работа банков с PEP

В Нацбанке заявили , что банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц (PEP), автоматически относя их к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и безосновательно ограничивая доступ к финансовым услугам. В НБУ отмечают, что банки должны применять именно риск-ориентированный подход.

Бронирование работников

На двух крупнейших порталах по поиску работы суммарно 197 тыс. активных вакансий, из них 17,7 тыс. отмечают возможность бронирования. Лидер по доле вакансий с бронированием — строительство и архитектура: почти 29%. Второй кластер — энергетика. География вакансий с бронированием неоднородна. Среди 24 областных центров и Киева лидирует Харьков — 17% вакансий с бронированием против 12% в среднем по стране. За ним следуют Киев (15%), Житомир (15%) и Запорожье (14%).

Рынок труда Польши

Число лиц трудоспособного возраста в Польше постепенно уменьшается. Согласно демографическим прогнозам, в течение следующих 35 лет количество трудоспособного населения в Польше будет сокращаться в среднем на 250 тыс. человек в год. Работодатели считают , что одним из ключевых способов компенсировать дефицит кадров является привлечение работников из-за границы.

Финансовая помощь Украине

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил , что первый транш военной помощи Украине, которая будет передана в рамках кредита ЕС на сумму в 90 млрд евро, будет направлен на закупку дронов украинского производства. В Еврокомиссии уверены, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.

Также Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

В новом отчете МВФ говорится , что экономика Украины будет демонстрировать рост в ближайшие годы, однако темпы инфляции будут опережать динамику ВВП. В то же время, объемы международной финансовой поддержки могут сократиться.

Доходность ОВГЗ

В Национальном банке считают , что наблюдаемое с начала 2026 года снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа — естественный рыночный процесс, не создающий угроз для финансовой системы. Регулятор объясняет это сочетанием высокого спроса, замедлением инфляции и изменением ожиданий инвесторов. Несмотря на снижение доходности, интерес к государственным облигациям остается высоким. В частности, более активно инвестирует население.

Самые распространенные ошибки при заполнении деклараций

Кампания декларирования-2026 завершилась. В то же время, если после подачи декларации в Реестр вы заметили неточность или ошибку, закон предусматривает 30 дней для подачи исправленной декларации 1 раз. НАПК назвало самые распространенные ошибки , которые допускают декларанты, — от забытых родственников до пользования имуществом.

