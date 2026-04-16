Будинки vs квартири: як змінюється попит в Україні (інфографіка)

У 2025-2026 роках інтерес до купівлі будинків поступово відновлюється після зниження на початку 2024 року

Інтерес до купівлі приватних будинків в Україні суттєво поступається попиту на квартири, однак динаміка обох сегментів майже збігається.

Про це свідчать дані ЛУН

Станом на березень 2026 року інтерес до купівлі будинків коливається на рівні близько 50−70% від попиту на квартири. При цьому обидва сегменти демонструють дуже схожу динаміку: сезонність і тренди практично співпадають, що свідчить про спільну логіку вибору житла.

Водночас квартири залишаються більш популярним і масовим варіантом — попит на них стабільно вищий у всі періоди.

Відмінності між купівлею та орендою

Якщо ж порівнювати купівлю та оренду будинків, то ключова відмінність — у сезонності. Попит на оренду будинків має дуже яскраво виражений літній пік, тоді як інтерес до купівлі більш рівномірно розподілений протягом року.

Інтерес до оренди будинку, Інфографіка: ЛУН

«Будинок для українців — це передусім про власність, а не тимчасове рішення. Водночас ми бачимо, що інтерес до будинків рухається синхронно з ринком квартир, але залишається нижчим через вищий бюджет і довший цикл прийняття рішення», — коментує Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

У 2025−2026 роках інтерес до купівлі будинків поступово відновлюється після зниження на початку 2024 року.

Інтерес до купівлі будинку, Інфографіка: ЛУН

Раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН також писав , що середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35 500 до $270 000 залежно від району. Найдорожчими залишаються будинки в Обухівському районі — у середньому $270 тис. Це більш ніж у 7 разів дорожче, ніж у Білоцерківському районі, де середня ціна становить лише $35,5 тис. Дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року.

Загалом ринок будинків у Київській області залишається дуже неоднорідним: різниця між найдешевшими та найдорожчими локаціями сягає майже 8 разів. Це робить приватні будинки одним із найбільш контрастних сегментів нерухомості в регіоні.

