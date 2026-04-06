Импорт дизеля в Украину установил рекорд (ТОП-5 поставщиков)

Энергетика
Импорт дизельного топлива в марте 2026 года составил 577 тыс. т, что на 27% превышает показатели февраля и на 12% — аналогичный период в прошлом году.
В общем, это рекордный мартовский объем с 2021 года.
Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95».

Направления импорта

Работа импортеров в марте была затруднена последствиями войны на Ближнем Востоке, из-за чего контрактирование ресурса было максимально проблемным. В частности, в первые дни марта отгрузку приостановил крупнейший поставщик — ORLEN SA. Также неопределенность царила на румынском и греческом направлениях. Все это происходило на фоне невиданной волатильности и роста премий экспортеров.
В марте активизировались поставки с юга, которые зимой были ограничены низкой морозостойкостью ресурса по этому направлению. Доля «южных» поставок в общем импорте выросла до 48% против 27% в феврале — до 276 тыс. т (в 2,3 раза больше). Доля запада снизилась с 73% до 52%, но в физических объемах сократилась на 9% (304 тыс. т).
Откуда поставляли

Несмотря на непродолжительный сбой, в начале марта поставки из Польши остались на высоком уровне — 244 тыс. т (+4% к февралю или +51% к марту 2025-го). Однако сам ORLEN потерял 22% (81 тыс. т). Эти объемы украинские трейдеры смогли оперативно заместить продуктом из терминала Дембогуже: +81% (63,3 тыс. т).
Греция нарастила отгрузку на 36% (119,3 тыс. т), но уступила Румынии, импорт из которой вырос в 3,6 раза, до наибольшего показателя за последние полгода — 154 тыс. т.

Лидеры

Лидером рейтинга остается ОККО, мартовский показатель группы — 92,3 тыс. т (+24% к февралю). Характерно, что в этом объеме не было ни одной автопартии.
С традиционным для себя объемом UPG заняла второе место (53,7 тыс. т), а «Пэйд» неожиданно вышел на третье (51,1 тыс. т).
<i>АI </i><i>инфографика finance.ua</i>
Заметна активизация среди поставщиков второй половины ТОП-10: ЗТЭК, «Д.Трейдинга», «Мартин Трейда» и «Газтрима».

Справка Finance.ua:

  • Рост цен на топливо отразился на стоимости продуктов. Мировые цены на продовольствие в марте 2026 года по сравнению с пересмотренным показателем за февраль выросли на 2,4%, рост длится второй месяц.
  • Ключевая причина подорожания горючего в Украине — ситуация на европейском рынке, от которого Украина зависит напрямую. Несмотря на это рынок в Украине работает стабильно, дефицита нет, а горючее остается дешевле в абсолютных значениях, чем в большинстве стран ЕС, за счет внедрения кешбэка от государства.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
