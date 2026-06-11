В Киеве планируют создать сеть зарядных станций на 13 тысяч машиномест Сегодня 18:30 — Энергетика

В настоящее время идет сбор и обработка информации об имеющихся мощностях

Столичные власти начали практическую подготовку к масштабному развитию сети зарядных станций для электромобилей. Сейчас собирают и анализируют информацию о 6,5 тысяч потенциальных локаций, где в будущем может быть создана сеть зарядной инфраструктуры ориентировочно на 13 тысяч машиномест.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению полномочий самоуправления Константин Усов.

Локации будут передавать через аукционы

«Мы создаем прозрачную модель развития зарядной инфраструктуры в Киеве. После анализа и подготовки локаций право на их использование для установки зарядных станций будут предоставляться через открытые аукционы в системе Prozorro.Продажи. В Киеве не будет принципа «кто первый пришел — тот и получил лучшее место», — заявил Усов.

Он подчеркнул, что все локации будут распределяться через открытые аукционы, что гарантирует равные возможности для всех участников рынка и прозрачность процесса.

По его словам, для формирования будущей сети зарядной инфраструктуры коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» — единственный оператор в сфере парковки в столице — направляет запросы к балансодержателям электрических сетей, в частности ДТЭК, а также другим предприятиям, учреждениям и организациям.

В настоящее время идет сбор и обработка информации об имеющихся мощностях, возможностях подключения и других технических параметров, необходимых для определения наиболее подходящих локаций для зарядных станций.

Локации предложат инвесторам

«Мы хотим, чтобы развитие сети происходило не хаотично, а на основе технических расчетов и реального спроса. Поэтому сегодня собираем всю необходимую информацию для принятия качественных управленческих решений и дальнейшего привлечения инвесторов. Мы хотели бы гармоничного развития этой среды, чтобы зарядная инфраструктура в Киеве развивалась быстро, системно и отвечала потребностям города», — подчеркнул Усов.

По результатам проделанной работы город сформирует перечень локаций, которые будут предложены инвесторам для размещения зарядных станций.

В КГГА отмечают, что проект направлен на развитие электромобильности, привлечение инвестиций в городскую инфраструктуру и введение современных европейских подходов к организации транспортного пространства столицы.

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