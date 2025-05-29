Танкеры под санкциями США доставляют российскую нефть в Индию — Bloomberg — Finance.ua
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Танкеры под санкциями США доставляют российскую нефть в Индию — Bloomberg

Энергетика
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Танкеры под санкциями США доставляют российскую нефть в Индию — Bloomberg
Танкеры под санкциями США доставляют российскую нефть в Индию — Bloomberg
В сложной цепочке поставок российской нефти в Индию появились танкеры, находящиеся под санкциями CIF, а импорт в эту страну достиг рекордного уровня.
Об этом сообщает Bloomberg.
На прошлой неделе на индийский нефтеперерабатывающий завод было доставлено около 1 миллиона баррелей нефти сорта Sokol с Дальнего Востока россии. Половина этого объема была загружена после двух перегрузок с судна на судно, и, как свидетельствуют данные Kpler и Vortexa Ltd, в одном из которых принимал участие танкер, попавший под санкции США. По данным Kpler, другие находящиеся под санкциями США суда транспортируют грузы нефти Sokol, которые должны быть доставлены в следующем месяце.
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Так, в конце марта танкер Viktor Titov, на который в январе Министерство финансов США наложило санкции, загрузило около 500 000 баррелей нефти Sokol из россии, впоследствии осуществило перегрузку на судно Night Glory, которое отправилось в воды Малайзии, где вновь перегрузило нефть на судно Cordelia Moon, которое в конце мая разгрузилось на нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре на западе Индии. И Night Glory, и Cordelia Moon находятся под санкциями Великобритании, но не под санкциями США.
Другие попавшие под санкции США танкеры также участвовали в торговле российской нефтью, в том числе Captain Kostichev и Victor Konetsky, свидетельствуют данные Kpler. Captain Kostichev загрузил 699 000 баррелей нефти Sokol в россии в конце апреля, а затем перегрузил на танкер Monte 1, который, как ожидается, разгрузится в Джамнагаре в начале июня. В середине мая Victor Konetsky совершил перегрузку на судно Night Glory в Находкинской бухте. Танкеры могут изменить свои пункты назначения.
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Индия стала главным морским рынком сбыта российской нефти после вторжения в Украину в 2022 году, поскольку западные покупатели избегали подобных поставок. В этом месяце импорт нефти из россии в Индию достигнет рекордных 2,196 млн баррелей в сутки, поскольку новые танкеры присоединились к торговле после волны санкций США, объявленных в январе.
Нефтетрейдеры внимательно следят за закупками Индии, а также за усилиями США, направленными на перекрытие этих поставок. Индия ранее заявляла, что судам, попавшим под санкции США, не будет разрешено разгружаться в стране, хотя правительство премьер-министра Нарендры Моди также утверждало, что соблюдается лишь ограничения ООН, а не ограничения, введенные какой-либо отдельной страной или блоком.
По материалам:
Укрінформ
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