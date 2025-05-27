ЕС предложил опустить ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов, — FT — Finance.ua
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ЕС предложил опустить ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов, — FT

Мир
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ЕС предложил опустить ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов, — FT
ЕС предложил опустить ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов, — FT
Европейская комиссия и ведущие страны ЕС выступают за снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против россии.
Об этом сообщает Financial Times.
Источники, знакомые с обсуждениями 18 санкционного пакета ЕС, сообщили, что предложение поддерживают Франция, Германия, Италия и Великобритания.
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Однако не все страны ЕС и партнеры по G7 готовы поддержать такую меру. На встрече министров финансов G7 в Банфе (Канада) председательствующая Канада предлагала включить пункт о снижении потолка цен в итоговое заявление. Однако, по данным источников, инициатива была заблокирована министром финансов США Скоттом Бессентом.
В итоговом коммюнике G7 лишь пообещала «изучать все возможные варианты усиления давления» в случае отсутствия прекращения огня.

Разногласия внутри ЕС

Некоторые страны ЕС, ранее скептически относившиеся к ограничению цен на нефть, в частности Венгрия и Греция, продолжают оценивать инициативу, сообщили чиновники. Представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер заявила: «Мы готовы усилить давление на россию со стороны Европы и надеемся, что другие партнеры тоже подключатся».
Обсуждение нового пакета санкций продолжается. ЕС и страны G7 стремятся согласовать более жесткие меры в ответ на продолжающуюся агрессию россии против Украины.
Ограничение цены было разработано для ограничения суммы денег, которую россия зарабатывает на продаже нефти, и в то же время для предотвращения резкого роста мировых цен на нефть. Потолок в размере 60 долларов начал действовать в декабре 2022 года.
По материалам:
РБК-Україна
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