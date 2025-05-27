В МИД оценили последствия нового пакета санкций против россии — Finance.ua

В МИД оценили последствия нового пакета санкций против россии Сегодня 11:38

В МИД оценили последствия нового пакета санкций против россии

Европа не тянет время с давлением на россию и введением санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Liberation

«17-й пакет был принят без промедления, чтобы надавить на россию, вовремя и единогласно. Это действительно очень болезненно», — сказал он.

Министр также добавил, что в настоящее время активно обсуждается ограничение цен на российскую нефть как инструмент влияния на москву.

«Украинская позиция — 30 долларов. Мы считаем ее обоснованной. Это поможет лишить россию возможности финансировать свою военную машину. Для этого нужно решение G7. Также нужны санкции против банковского сектора. Это будет серьезным ударом по российской экономике, если она не примет ответных мер», — добавил Сибига.

Кроме того, Сибига оценил возможность введения санкций против рф со стороны США. По его словам, это возможно даже без согласования Трампа.

«Соединенные Штаты — демократическая страна, и у Конгресса есть мощный голос. Этот законопроект (об ужесточении санкций США) уже имеет мощную поддержку — около 80 голосов. А это значит, что он сможет преодолеть президентское вето. Конгресс может сыграть свою роль в обеспечении демократии и безопасности. Достижение справедливого и продолжительного мира в Украине также отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — добавил Сибига.

Напомним, что Евросоюз ввел новый, 17-й пакет санкций против россии. Кроме того, по данным Bloomberg, Европа уже готовит новые ограничения против москвы.

УНІАН По материалам:

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