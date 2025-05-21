В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке российской армии — Finance.ua

В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке российской армии Сегодня 10:29

В 18-й пакет санкций ЕС могут войти банки третьих стран, причастные к поддержке российской армии

18-й пакет санкций Европейского Союза против россии, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, поддерживающих российскую оборонную промышленность и армию.

Об этом в комментарии «Европейской правде» сообщил осведомленный о процессе подготовки санкционных пакетов высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Банки третьих государств, сотрудничающих с предприятиями, причастными к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии, могут войти в 18-й пакет санкций Евросоюза против россии, сообщил собеседник издания.

«В 18-й пакет санкций против россии планируется включить ограничительные меры против российских банков и банков третьих стран, поддерживающих военную машину россии», — рассказал чиновник ЕС.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и в целом Европейскому Союзу за 17-й санкционный пакет. Также украинский лидер анонсировал следующий, уже 18-й пакет санкций.

Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен подготовку новых ограничений против россии.

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Он подчеркнул, что важно жестко ограничивать:

российский танкерный флот, служащий финансированию убийств;

все схемы, которые россия использует для развития военной промышленности.

Также Зеленский подчеркнул, что чем больше будет давления на россию, тем больше будет мотивов у москвы идти к настоящему миру.

Європейська правда По материалам:

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