Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ — Finance.ua

Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ Сегодня 07:12

Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ

В Пенсионный фонд Украины в январе — июне 2025 года поступило ₴285,7 миллиарда от единого социального взноса (ЕСВ), что на ₴35,9 миллиарда больше планового показателя.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Как свидетельствуют опубликованные данные, в июне поступило ₴52 миллиарда.

Отмечается, что собственные доходы Пенсионного фонда (часть социального взноса + другие платежи) за шесть месяцев составили 303,0 миллиарда, что на 54,0 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат в течение указанного периода были перечислены 100 миллиардов (-23,6 миллиарда к показателям 2024 года).

На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ поступили ₴24,9 миллиарда, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — ₴20,4 миллиарда.

Также с 1 января 2025 года Пенсионный фонд осуществляет назначение и выплату компенсации расходов за временное бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц. В январе — июне на эти выплаты ПФУ направил ₴0,3 миллиарда.

Укрінформ По материалам:

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