Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ — Finance.ua
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Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ

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Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ
Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ
В Пенсионный фонд Украины в январе — июне 2025 года поступило ₴285,7 миллиарда от единого социального взноса (ЕСВ), что на ₴35,9 миллиарда больше планового показателя.
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Как свидетельствуют опубликованные данные, в июне поступило ₴52 миллиарда.
Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ
Отмечается, что собственные доходы Пенсионного фонда (часть социального взноса + другие платежи) за шесть месяцев составили 303,0 миллиарда, что на 54,0 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Пенсионный фонд за I полугодие получил ₴285,7 миллиарда поступлений от ЕСВ
Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат в течение указанного периода были перечислены 100 миллиардов (-23,6 миллиарда к показателям 2024 года).
На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ поступили ₴24,9 миллиарда, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — ₴20,4 миллиарда.
Также с 1 января 2025 года Пенсионный фонд осуществляет назначение и выплату компенсации расходов за временное бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц. В январе — июне на эти выплаты ПФУ направил ₴0,3 миллиарда.
По материалам:
Укрінформ
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