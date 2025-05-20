Великобритания расширила санкции против россии — Finance.ua

Великобритания расширила санкции против россии Сегодня 15:15

Великобритания расширила санкции против россии

Великобритания ввела новые санкции против россии, направленные на 100 объектов из военного, энергетического и финансового секторов, а также лиц, причастных к информационной войне кремля против Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

Великобритания расширила санкционные списки, добавив к ним цепи поставок российских систем вооружения, в том числе ракет «Искандер», а также 18 судов из теневого флота россии.

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Под ограничения попали 46 финансовых учреждений, которые помогают россии обходить санкции, а также санкт-петербургская валютная биржа и российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.

Санкции также затронули 14 человек, связанных с «Агентством социального проектирования», которое финансируется кремлем и распространяет манипулятивную и ложную информацию для подрыва демократии, верховенства права и независимости Украины и других стран.

На этот раз в санкционный список попал гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, закупавший корабли для российского теневого флота, а также два российских капитана танкеров этого флота.

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Ранее Великобритания уже вводила санкции против руководителей Агентства социального проектирования, а теперь ограничения распространяются на все уровни организации, чтобы полностью остановить ее деятельность.

Эти меры введены на фоне 17-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Кроме того, Великобритания вместе с партнерами работает над усилением ценовых ограничений на российскую нефть, чтобы еще больше сократить доходы, которые финансируют войну.

Напомним, 20 мая Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, который направлен почти на 200 кораблей так называемого «теневого флота».

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