Великобритания расширила санкции против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания расширила санкции против россии

17
Великобритания расширила санкции против россии
Великобритания расширила санкции против россии
Великобритания ввела новые санкции против россии, направленные на 100 объектов из военного, энергетического и финансового секторов, а также лиц, причастных к информационной войне кремля против Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.
Великобритания расширила санкционные списки, добавив к ним цепи поставок российских систем вооружения, в том числе ракет «Искандер», а также 18 судов из теневого флота россии.
Читайте также
Под ограничения попали 46 финансовых учреждений, которые помогают россии обходить санкции, а также санкт-петербургская валютная биржа и российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.
Санкции также затронули 14 человек, связанных с «Агентством социального проектирования», которое финансируется кремлем и распространяет манипулятивную и ложную информацию для подрыва демократии, верховенства права и независимости Украины и других стран.
На этот раз в санкционный список попал гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, закупавший корабли для российского теневого флота, а также два российских капитана танкеров этого флота.
Читайте также
Ранее Великобритания уже вводила санкции против руководителей Агентства социального проектирования, а теперь ограничения распространяются на все уровни организации, чтобы полностью остановить ее деятельность.
Эти меры введены на фоне 17-го пакета санкций Европейского Союза против россии. Кроме того, Великобритания вместе с партнерами работает над усилением ценовых ограничений на российскую нефть, чтобы еще больше сократить доходы, которые финансируют войну.
Напомним, 20 мая Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, который направлен почти на 200 кораблей так называемого «теневого флота».
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems