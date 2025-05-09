Британия объявила о самых масштабных санкциях против теневого флота рф — Finance.ua

Британия объявила о самых масштабных санкциях против теневого флота рф
В пятницу, 9 мая, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о крупнейшем в истории пакете санкций, нацеленном на российский теневой флот.
Об этом Стармер сообщил в социальной сети Х.
The threat Russia poses to our national security cannot be underestimated.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 9, 2025
To ramp up the pressure on Putin, I’m announcing the largest package of sanctions yet.
I will always do what it takes to safeguard working people.
Security at home. Strength abroad.
Они касаются 100 нефтяных танкеров, которые составляют основную часть теневого флота рф и с начала 2024 года перевезли грузы на сумму более 24 млрд дол.
«Угрозу, которую россия составляет для нашей национальной безопасности, нельзя недооценивать. Чтобы усилить давление на путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций на сегодняшний день», — говорится в сообщении.
В британском правительстве отметили, что теневой флот не просто финансирует войну россии против Украины. Эти суда находятся в плохом состоянии и наносят ущерб критически важной национальной инфраструктуре Великобритании и евроатлантического региона.
Как ранее сообщала пресс-служба британского правительства, основной пакет санкций будет направлен против старого и опасного «теневого флота», перевозящего российскую нефть.
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