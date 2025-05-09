Велика Британія підготувала найбільший пакет санкцій проти 100 суден «тіньового флоту» рф — Finance.ua
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Велика Британія підготувала найбільший пакет санкцій проти 100 суден «тіньового флоту» рф

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Велика Британія підготувала найбільший пакет санкцій проти 100 суден «тіньового флоту» рф
Велика Британія підготувала найбільший пакет санкцій проти 100 суден «тіньового флоту» рф
Уряд Великої Британії запровадить санкції проти 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину «тіньового флоту» рф і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд доларів.
Відповідне оголошення зробить премʼєр-міністр Кір Стармер, повідомляє пресслужба британського уряду.
Основний пакет санкцій буде спрямований проти старого та небезпечного «тіньового флоту», який перевозить російську нафту.
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Зазначається, що дії цього флоту є загрозою для критично важливої ​​національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону, а також для довкілля.
Новий пакет означатиме, що Велика Британія запровадила санкції проти більшої кількості суден тіньового флоту, ніж будь-яка інша країна. Зокрема, уряд запровадить санкції щодо 100 нафтових танкерів.
Крім великої кількості танкерів, очікується, що Велика Британія також спробує завадити тим, хто стоїть за «тіньовим флотом».
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«Загрозу нашій національній безпеці з боку росії не можна недооцінювати, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб зруйнувати діяльність її „тіньового флоту“, позбавити її військову машину нафтових доходів та захистити підводну інфраструктуру, від якої залежимо у своєму повсякденному житті», — сказав премʼєр-міністр Кір Стармер.
рф використовує «тіньовий флот», щоб утримати свої нафтові доходи та підтримати російську нафтову промисловість. Завдяки західним санкціям доходи росії від нафти та газу щорічно падають з 2022 року, втративши понад третину своєї вартості за три роки.
За матеріалами:
Forbes.ua
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