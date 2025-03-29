Завдяки «тіньовому флоту» рф перевезла понад 60% морського експорту нафти у 2024 році — Finance.ua

Завдяки «тіньовому флоту» рф перевезла понад 60% морського експорту нафти у 2024 році Сьогодні 20:12 — Енергетика

Завдяки «тіньовому флоту» рф перевезла понад 60% морського експорту нафти у 2024 році

Минулого року рф перевезла понад 60% морського експорту нафти танкерами «тіньового флоту», зокрема 78% сирої нафти і 37% нафтопродуктів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Загальний морський нафтовий експорт росії оцінюється у понад 80 мільярдів євро: сира нафта — 57 млрд євро і нафтопродукти — 26 млрд євро.

На порталі War&Sanctions опублікований оновлений перелік суден «тіньового флоту», до якого увійшли 35 нових танкерів. Також оновлена інформація про об’єкти, які упродовж останніх місяців змінили свої ідентифікаційні дані і структуру власності з метою обходу санкцій.

«Тіньовий флот» рф — це 387 танкерів, які транспортують нафту й нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн.

Зміна стратегій реєстрації

Як зазначили в ГУР, нині росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом — крім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів додатково обирає для реєстрації компаній власників/менеджерів «тіньових» танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також рф.

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Крім того, росія розподіляє судна під парасольку нових «зручних» прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Прінсіпі, Танзанії.

В оновленому переліку «тіньового флоту» з’явилися судна, пов’язані з операторами російського танкерного флоту — компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) і HenneseaHoldings Limited (ОАЕ). Від 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику «судно-жонглювання», зауважили в ГУР.

Кораблі «тіньового флоту» приховують дані про судна і вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження — перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини.

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Як зазначили в ГУР, понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже в разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.

У ГУР підкреслили, що розвідка продовжує стежити за діяльністю «тіньового флоту» і публікує оновлення на порталі War&Sanctions.

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