Російський експорт нафти зріс до максимуму за п’ять місяців — Finance.ua
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Російський експорт нафти зріс до максимуму за п’ять місяців

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росія збільшила експорт нафти до найвищого рівня з жовтня, попри західні санкції.
Про це пише Bloomberg.
За чотири тижні до 23 березня середньодобові постачання зросли до 3,45 млн барелів.
Зростання експорту пояснюється появою нового покупця — Сирії. Перший танкер із російською нафтою, що перебуває під санкціями США, прибув до сирійського порту Баніяс, ще три санкційні судна прямують туди.
Попри збільшення обсягів, валова вартість експорту за тиждень знизилася на 190 млн дол (13%) і склала 1,27 млрд дол. Це стало наслідком падіння цін, хоча воно майже повністю компенсувалося зростанням поставок.
За даними Argus Media, експортні ціни на нафту Urals з балтійських портів зросли на 0,70 дол за барель, а з чорноморських — на 1,10 дол. Ціна нафти ССТО на Далекому Сході піднялася на 1,30 дол, а в Індію — на 0,70 дол.
У середньому за чотиритижневий період дохід залишився майже незмінним — близько 1,45 млрд дол на тиждень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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