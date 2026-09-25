День фінансів: єдина система підтримки ВПО і новий підхід до зарплат у державному секторі

У п’ятницю, 25 вересня, розповімо, що буде із «зеленим» тарифом для домашніх СЕС та як планують змінити підхід до підтримки переселенців.

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Дефіцит бюджету

Україна може уникнути бюджетної кризи, якщо до кінця 2026 року отримає $29,5 млрд міжнародного фінансування, передбаченого низкою програм підтримки. Для цього Верховна Рада та уряд мають виконати необхідні зобов’язання, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними Центру економічної стратегії, ухвалення понад 40 законопроєктів до кінця року дозволить Україні отримати $14 млрд із необхідних $29,5 млрд. Решта коштів залежить від рішень, які не потребують голосування у Верховній Раді, їх мають ухвалити на рівні міністерств або Кабінету Міністрів.

Володимир Зеленський заявив , що дефіцит оборонного бюджету необхідно покрити для того, аби спрямувати кошти на виробництво дронів та оплату грошового забезпечення для військових.

Єдина система підтримки ВПО

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає перехід від окремих виплат і статусів для внутрішньо переміщених осіб до комплексної системи державної підтримки. Документ має вирішити проблему, за якої переселенцям доводиться самостійно шукати необхідні установи та розбиратися в численних програмах підтримки. Натомість людина має отримувати комплексну допомогу від держави.

Новий підхід до зарплат у державному секторі

В Україні працюють над новим підходом до оплати праці у державному секторі. Парламент готує окремий законодавчий акт, який має визначити зрозумілі принципи оплати та показати, як дохід працівника залежатиме від його професійного розвитку. Переглянути пропонують не лише базові зарплати, а й надбавки та доплати, які мають бути частиною єдиної зрозумілої системи.

Документи для продажу квартири

Якщо власник планує продавати житло, варто заздалегідь з’ясувати , який пакет документів знадобиться саме для його ситуації. Для більшості угод є базовий перелік, однак він може відрізнятися залежно від способу набуття права власності, кількості власників, сімейного стану продавця та інших обставин.

Багато людей після ремонту чи переїзду викидають старі папери, вважаючи, що електронні копії чи держреєстри замінять оригінали. На практиці це працює не завжди. Викидати оригінали важливих документів не варто ніколи.

У новому матеріалі розповідаємо, які документи українці мають берегти навіть через 20−50 років:

Що буде з курсом у жовтні

Попри посилення воєнних ризиків, зростання цін на нафту та прискорення інфляції, різких змін на валютному ринку на початку жовтня не очікується. Долар у період з 29 вересня до 5 жовтня, найімовірніше, залишатиметься в межах 44,5−45 грн, а євро — 51−52,5 грн, прогнозує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Продажі нових пристроїв Apple

В Україні 25 вересня стартували продажі нових пристроїв Apple. iPhone 18 Pro у версії з 256 ГБ пам’яті коштує 77 999 грн. Модель на 512 ГБ продається за 90 999 грн, на 1 ТБ — за 117 999 грн, а на 2 ТБ — за 157 999 грн.

Ціна iPhone 18 Pro Max починається від 84 999 грн за версію з 256 ГБ пам’яті. Модель на 512 ГБ коштує 97 999 грн, на 1 ТБ — 123 999 грн, а на 2 ТБ — 164 999 грн.

Області з найбільшими боргами за водопостачання

В Україні на початок вересня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 173 075 виконавчих проваджень щодо заборгованості за водопостачання та водовідведення. 28% усіх нових проваджень щодо боргів за воду цьогоріч припадає на Дніпропетровщину.

Доплата для вчителів

Уряд зберіг окрему щомісячну доплату 2600 грн для педагогів, які очно або у змішаному форматі працюють у прифронтових і прикордонних громадах. Необхідний ресурс отримають 90 місцевих бюджетів Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Кількість українців у Польщі

За останні пів року кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі скоротилася приблизно на 40 тисяч. Як розповів посол України у Польщі Василь Боднар, частина українців вирішили залишити Польщу через загальну несприятливу атмосферу. Другою причиною посол назвав зміни у польському законодавстві.

До речі, Україна обговорює із сусідніми державами можливість створення спільних пунктів пропуску на їхній території. Такий варіант розглядають через обстріли російськими військами українських пунктів пропуску.

«Зелені» тарифи для домашніх СЕС