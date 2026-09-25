ArcelorMittal зупиняє роботу металургійного заводу у Кривому Розі

Криворізький металургійний завод ArcelorMittal за останні п’ять тижнів пережив чотири ракетні удари. Внаслідок атак є загиблі та поранені працівники, а виробничі об’єкти зазнали значних пошкоджень. Тепер компанія заявила, що не може безпечно та стабільно відновити роботу підприємства.

ArcelorMittal повідомила про це уряд України.

Чотири удари за п’ять тижнів

Загалом унаслідок чотирьох атак загинули п’ятеро працівників ArcelorMittal Кривий Ріг, ще 17 людей отримали поранення. Один із постраждалих залишається у критичному стані.

Генеральний директор ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгобардо заявив, що після оцінки ситуації компанія дійшла висновку, що більше не може безпечно експлуатувати підприємство.

Читайте також Україна ризикує втратити мільярд доларів від металургії

«Із глибоким жалем ми дійшли висновку, що більше не можемо безпечно експлуатувати ArcelorMittal Кривий Ріг. Від початку війни наші люди в Україні невтомно працювали, щоб підтримувати роботу шахт і заводу. Вони стали втіленням мужності за обставин, які більшість із нас навіть не може уявити. Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України та зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб після повернення миру залишилися можливості для відновлення виробництва», — йдеться у повідомленні компанії.

ArcelorMittal очікує списання близько $1 млрд

Компанія повідомила, що загалом надала ArcelorMittal Кривий Ріг понад $700 млн фінансової підтримки для забезпечення безперервності роботи підприємства.

Через закриття українського підприємства ArcelorMittal очікує близько $1 млрд негрошових збитків. Переважно йдеться про знецінення нерухомості, виробничого обладнання та інших основних засобів Криворізького підприємства.