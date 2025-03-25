росія відновлює постачання нафти до Індії — Finance.ua

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росія відновлює постачання нафти до Індії

Енергетика
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росія відновлює постачання нафти до Індії
росія відновлює постачання нафти до Індії
Індійські нафтопереробні підприємства планують зменшити кількість тендерів на закупівлю російської сирої нафти на спотовому ринку в найближчі місяці. Це пов’язано з відновленням постачань від основного постачальника, росії, до майже нормального рівня.
Про це інформує Bloomberg.
Так, у квітні очікується понад 60 постачань російської сирої нафти зі знижкою, що становить майже 52 мільйони барелів. Це включає як державні, так і приватні поставки, що свідчить про відновлення постачань після періоду зниження обсягів через західні санкції.
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Раніше, після запровадження жорсткіших санкцій США у січні, індійські нафтопереробники, такі як Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp, змушені були звертатися до спотового ринку для заміщення скорочених постачань з росії. Однак зараз потреба в додаткових закупівлях на спотовому ринку зменшується.
Загалом, обсяги експорту російської нафти до Індії в цьому році скоротилися до 1,6 мільйона барелів на день, порівняно з середнім показником у 1,8 мільйона барелів у 2024 році. Це свідчить про адаптацію ринку до нових умов та чергового обходу санкцій.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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