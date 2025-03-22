Індійський мільярдер заробив €724 млн на експорті пального з російської нафти до США — Finance.ua
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Індійський мільярдер заробив €724 млн на експорті пального з російської нафти до США

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Індійський мільярдер заробив €724 млн на експорті пального з російської нафти до США
Індійський мільярдер заробив €724 млн на експорті пального з російської нафти до США
Найзаможніший індійський мільярдер Мукеш Амбані та його компанія Reliance Industries за рік отримали €724 млн на експорті пального до США, виробленого з російської нафти.
Про це пише Moscow Times з посиланням на звіт аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
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У 2024 році Reliance Industries уклала десятирічний контракт із компанією «роснєфть» на постачання нафти вартістю $12−13 млрд на рік.
За угодою, російська компанія відвантажує до 500 тис. барелів нафти на добу, що становить близько половини всіх морських поставок «роснєфті» з російських портів. За даними Reliance, росія залишається основним постачальником нафти для Індії.
Із €2,8 млрд, витрачених США на імпорт пального з шести НПЗ Індії та Туреччини, €1,3 млрд припало на продукцію, вироблену з російської нафти, за підрахунками CREA. Заводи Reliance у Джамнагарі експортували до США пального на €2 млрд, з яких €724 млн припадає на перероблену російську нафту.
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Турецькі НПЗ відправили пального на €616 млн, а з них €545 млн також пов’язані з переробкою російської сировини.
За оцінками аналітиків, росія отримала приблизно €750 млн податкових надходжень від експорту такого пального до США. Поставки бензину сягнули €294 млн — цього обсягу вистачило б, щоб заправити майже всі автомобілі у Флориді.
За матеріалами:
Forbes.ua
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