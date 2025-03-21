Нафта відреагувала на нові санкції США проти Китаю та плани ОПЕК — Finance.ua
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Нафта відреагувала на нові санкції США проти Китаю та плани ОПЕК

Енергетика
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Нафта відреагувала на нові санкції США проти Китаю та плани ОПЕК
Нафта відреагувала на нові санкції США проти Китаю та плани ОПЕК
У п’ятницю ціни на нафту зросли і були на шляху до другого поспіль тижневого підвищення на тлі нових санкцій США проти Ірану та планів ОПЕК+ скоротити видобуток, що підвищило очікування щодо зменшення пропозиції.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент (0,3%) — до $72,21 за барель. Ф’ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 25 центів (0,4%) — до $68,32 за барель.
За підсумками тижня обидва еталонні сорти нафти, Brent і WTI, мали зрости приблизно на 2%, що стало б їхнім найбільшим тижневим приростом із початку 2025 року.
У четвер Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, пов’язані з Іраном. Вперше під обмеження потрапив незалежний китайський нафтопереробний завод, а також інші компанії та судна, які брали участь у постачанні іранської нафти до Китаю.
Аналітики RBC Capital Markets зазначили, що санкції проти китайських компаній є «очевидною ескалацією санкційної політики». Вони додали, що хоча фізичний вплив санкцій є мінімальним, ризикову премію на нафту тепер можуть враховувати серйозніше.
Це вже четвертий пакет санкцій Вашингтона проти Ірану з моменту, коли президент США Дональд Трамп у лютому пообіцяв відновити кампанію «максимального тиску» на Тегеран, намагаючись довести експорт іранської нафти до нуля.
Аналітики ANZ Bank прогнозують, що через жорсткіші санкції експорт іранської нафти скоротиться на 1 мільйон барелів на добу. За даними сервісу відстеження суден Kpler, у лютому цей показник перевищував 1,8 мільйона барелів на добу.
Також підтримку цінам на нафту надала нова угода ОПЕК+, оголошена у четвер. Вона передбачає, що сім країн-учасниць додатково скоротять видобуток, щоб компенсувати перевищення квот у минулі місяці. Це означатиме щомісячне скорочення на рівні 189 000−435 000 барелів на добу, і триватиме така політика до червня 2026 року.
Раніше в березні ОПЕК+ підтвердила, що вісім її членів з квітня почнуть щомісяця нарощувати видобуток на 138 000 барелів на добу. Це часткове відновлення виробництва після скорочення на 5,85 мільйона барелів на добу, яке було запроваджене з 2022 року для підтримки ринку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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