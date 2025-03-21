Німеччина конфіскувала танкер з російською нафтою на 40 млн євро, — Spiegel Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Уряд Німеччини вирішив вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить тіньовому флоту, за допомогою якого росія продовжує продавати нафту по всьому світу в обхід санкцій.

Про це повідомляє Spiegel

Митниця заарештувала танкер під панамським прапором Eventin, який стояв на якорі біля берегів острова Рюген із середини січня. У результаті так званого розпорядження про конфіскацію, виданого Головним митним управлінням, старий танкер і близько 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю близько 40 млн євро тепер переходять у власність Німеччини.

Джерела в службі безпеки повідомили, що Eventin буде перейменовано після того, як буде віддано наказ.

Раніше між різними міністерствами точилися інтенсивні дискусії про те, що робити з танкером, який прямував із російського порту Усть-Луга через Балтійське море до Єгипту.

У середині січня Eventin дрейфував на північ від Рюгена, не маючи можливості маневрувати. Через неминучу небезпеку розливу нафти танкер був відбуксирований і цілодобово перебував під наглядом берегової охорони і федеральної поліції. З кінця лютого судно в списку ЄС як частина тіньового флоту росії.

Москва продовжує продавати нафту на мільярди доларів по всьому світу за допомогою цілої армади танкерів, більшість з яких — це старі судна, що не ходять під російським прапором. Після включення Eventin до списку, уряд Німеччини вирішив конфіскувати судно. З боку відомства канцлера Німеччини і МЗС, цей незвично жорсткий підхід має на меті дати росії сигнал про те, що Німеччина не буде сидіти склавши руки і спостерігати за транзитом російської нафти через Балтійське море.

Влада зараз вивчає, як і де можна безпечно відкачати сиру нафту з резервуарів Eventin і що робити з судном. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія хотів би якнайшвидше позбутися танкера, оскільки занепокоєний його негативним впливом на навколишнє середовище і туризм.

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