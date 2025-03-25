Як нафта може призвести до краху країни-агресорки рф Сьогодні 20:22 — Енергетика

Як нафта може призвести до краху країни-агресорки рф

США та країни з клубу виробників нафти ОПЕК можуть спричинити обвал цін на нафтовому ринку, на кшталт того, що стався у 1980-их роках і сприяв розпаду СРСР.

Ресурсо-орієнтована російська економіка може цього не пережити і може повторити сценарій Радянського Союзу, прямою наступницею якого країну вважають у Кремлі.

Як повідомляє Reuters , про це йшлося у доповіді Центрального банку рф, яку презентували російському премʼєр-міністру Михайлу Мішустіну у лютому. Втім, яким саме чином США можуть заповнити ринок нафтою, а також, наскільки це можливо, у доповіді не вказано.

Експерти російського центробанку наголошують, що ОПЕК володіє практично рекордно високими вільними потужностями, які за обсягом еквівалентні російському експорту сирої нафти.

«Історичний прецедент — після періоду високих цін на нафту в 1974—1985 роках, 18 (!!!) років низьких цін на нафту», — сказано на слайді презентації під назвою «Радянське падіння цін на нафту».

Прогноз було презентовано напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором володимиром путіним. Раніше Трамп пригрозив запровадити додаткові санкції проти росії, якщо Кремль відмовиться від мирної угоди. Крім того, він пообіцяв збільшити видобуток нафти в США і закликав Саудівську Аравію також примножити видобуток нафти.

Зазначається, що центробанк рф вже не вперше називає ціни на нафту загрозою російській економіці, але наскільки тривалий низький ціновий цикл може виникнути, не пояснювалося. Водночас журналіста наголошують на відсутності ознак того, що ОПЕК планує якісь зміни в політиці поставок, що могли б призвести до різкого зростання видобутку нафти. Водночас, крім ОПЕК та США, видобуток нафти збільшують й інші виробники — такі як Гайана, Бразилія та Казахстан.

Один з найбільших банків світу Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту-сировину знизяться до 60 доларів за барель. Таким чином, фінустанова доєдналася до інших, що озвучили аналогічні прогнози.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.