ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов — Finance.ua

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ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов

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ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов
ЕС закрыл лазейку для снятия санкций с российских олигархов
Европейский союз скорректировал критерии, по которым оценивается возможность исключения российских олигархов из санкционных списков.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на решение Совета ЕС от 13 мая 2025 года.
Поводом для усиления стали попытки фигурантов ограничительных списков обжаловать санкции в Суде Европейского союза, заявляя об их якобы неправомерности.
Согласно обновленному порядку, Евросоюз отказывается автоматически считать достоверными заявления подсанкционных лиц о продаже активов после 24 февраля 2022 года — даты начала российского вторжения в Украину.
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Теперь для исключения из санкционного списка недостаточно утверждать о выходе из бизнеса или передаче активов: необходимо предоставить «достаточные, своевременные и надежные» доказательства, что фигурант больше не подпадает под санкционные критерии.
Кроме того, в случае отсутствия убедительной информации о подлинности таких сделок, санкции могут быть распространены и на третьих лиц — как физических, так и юридических — принимавших участие в передаче активов.
В документе отмечается, что российские власти ограничивают доступ к базам данных и могут намеренно вносить недостоверную информацию в государственные реестры. В преамбуле к решению говорится, что между российским государством и ведущими бизнесменами сохраняются «отношения взаимной выгоды и поддержки».
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Глеб Бойко, юрист московского адвокатского бюро NSP, комментируя решение ЕС, пояснил, что теперь покупатели активов у подсанкционных бизнесменов рискуют попасть под ограничения, если не смогут доказать реальность сделки и отсутствие связи с бывшими владельцами.
Юрист Юрий Шумилов, основатель бельгийской консалтинговой компании YS Advisors, добавил, что ЕС таким шагом фактически устраняет пробелы в своей правовой позиции, которые позволяли российским бизнесменам добиваться побед в европейских судах.
Одними из самых известных фигурантов, пытающихся оспорить санкции, остаются Михаил Фридман и Петр Авен — соучредители «Альфа-групп».
По материалам:
Економічна Правда
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