В Испании хотят создать первый в современной истории страны полноценный авианосец — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Испании хотят создать первый в современной истории страны полноценный авианосец

Технологии&Авто
13
В Испании хотят создать первый в современной истории страны полноценный авианосец
В Испании хотят создать первый в современной истории страны полноценный авианосец
Испанская судостроительная компания Navantia приступила к предварительному технико-экономическому исследованию по созданию первого в современной истории страны полноценного авианосца.
Новый корабль должен получить катапульты, аэрофинишер, а размеры летной палубы будут размещать до 30 самолетов.
Наличие такого авианосца потенциально позволит оснастить его самолетами типа Rafale M, F/A-18 °F Super Hornet или даже F-35C, если правительство Испании примет соответствующее решение об их закупке.
Читайте также
Новый авианосец, по замыслу, должен дополнить два будущих универсальных десантных корабля, которые придут на смену нынешнему универсальному авианосному кораблю Juan Carlos I, который эксплуатируется с 2009 года.
В Navantia отметили, что проект находится на начальной стадии. Если он будет утвержден, строительство может начаться не ранее чем через десять лет, а введение в действие ожидается не ранее 2040 года.
Предварительно авианосец может обладать водоизмещением до 40 тысяч тонн и стать новым флагманом испанского флота. Это расширение станет частью масштабной программы по модернизации ВМС Испании под названием Armada 2050.
Читайте также
Помимо авианосца, компания Navantia также будет реализовывать широкую программу строительства надводных боевых кораблей для ВМС Испании как один из ведущих судостроителей страны.
Сейчас Navantia работает над строительством нового судна комплексной поддержки для ВМС Испании на корабле в Ферроле. Стоимость подписанного контракта составляет 439 миллионов евро. Компания расширяет возможности строительства надводных кораблей благодаря обширному пакету заказов от правительства Испании. Кроме корабля комплексной поддержки Navantia строит многоцелевые фрегаты по проекту F110 для ВМС страны.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems