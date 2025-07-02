В Испании хотят создать первый в современной истории страны полноценный авианосец — Finance.ua

В Испании хотят создать первый в современной истории страны полноценный авианосец Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

В Испании хотят создать первый в современной истории страны полноценный авианосец

Испанская судостроительная компания Navantia приступила к предварительному технико-экономическому исследованию по созданию первого в современной истории страны полноценного авианосца.

Новый корабль должен получить катапульты, аэрофинишер, а размеры летной палубы будут размещать до 30 самолетов.

Наличие такого авианосца потенциально позволит оснастить его самолетами типа Rafale M, F/A- 18 °F Super Hornet или даже F-35C, если правительство Испании примет соответствующее решение об их закупке.

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Новый авианосец, по замыслу, должен дополнить два будущих универсальных десантных корабля, которые придут на смену нынешнему универсальному авианосному кораблю Juan Carlos I, который эксплуатируется с 2009 года.

В Navantia отметили, что проект находится на начальной стадии. Если он будет утвержден, строительство может начаться не ранее чем через десять лет, а введение в действие ожидается не ранее 2040 года.

Предварительно авианосец может обладать водоизмещением до 40 тысяч тонн и стать новым флагманом испанского флота. Это расширение станет частью масштабной программы по модернизации ВМС Испании под названием Armada 2050.

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Помимо авианосца, компания Navantia также будет реализовывать широкую программу строительства надводных боевых кораблей для ВМС Испании как один из ведущих судостроителей страны.

Сейчас Navantia работает над строительством нового судна комплексной поддержки для ВМС Испании на корабле в Ферроле. Стоимость подписанного контракта составляет 439 миллионов евро. Компания расширяет возможности строительства надводных кораблей благодаря обширному пакету заказов от правительства Испании. Кроме корабля комплексной поддержки Navantia строит многоцелевые фрегаты по проекту F110 для ВМС страны.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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