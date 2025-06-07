В Китае представлен революционный гиперзвуковой двигатель для самолетов — Finance.ua

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В Китае представлен революционный гиперзвуковой двигатель для самолетов

Технологии&Авто
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В Китае представлен революционный гиперзвуковой двигатель для самолетов
В Китае представлен революционный гиперзвуковой двигатель для самолетов
В Китае представили инновационный гиперзвуковой двигатель, способный разгонять самолеты до впечатляющих 20 000 км/ч.
Об этом сообщает Farmingdale Observer.
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Революционность этой разработки состоит в ее способности работать в двух режимах.
До скорости в 7 махов (примерно 8575 км/ч) двигатель использует ротационную детонацию — процесс, обеспечивающий максимальную энергоэффективность.

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При преодолении этого предела система переходит в режим наклонной детонации, обеспечивающий более высокую стабильность и производительность.
Благодаря новейшей технологии, перелет из Парижа в Нью-Йорк может длиться всего около двух часов.
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По словам журналистов, разработку потенциально можно будет применять как в гражданской авиации, так и военной сфере.
Впрочем, в материале отмечается, что эффективность гиперзвукового двигателя на практике пока не подтверждена. Кроме того, разработка может столкнуться с рядом технических и финансовых вызовов.
Несмотря на это, эксперты считают, что новый двигатель может стать важным этапом на пути к новой эре в авиации уже в ближайшем будущем.
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