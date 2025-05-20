В Польше конфисковали шины для самолетов Boeing, которые могли попасть в рф — Finance.ua
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В Польше конфисковали шины для самолетов Boeing, которые могли попасть в рф

Криминал
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В Польше конфисковали шины для самолетов Boeing, которые могли попасть в рф
В Польше конфисковали шины для самолетов Boeing, которые могли попасть в рф
Польские таможенники задержали грузовик с пятью тоннами шин для гражданских самолетов Boeing, которые должны были пройти транзитом через беларусь и россию. Эти товары подпадают под санкции Европейского Союза.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польской национальной налоговой администрации.
«В ходе проверки грузовика в Корощине офицеры обнаружили, что водитель перевозил шины для гражданских самолетов Boeing, хотя задекларировал их как шины для легковых и автобусных транспортных средств», — заявили в польской налоговой администрации.
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Как отмечается, груз был отправлен компанией из Испании, а получателем выступала компания из Азербайджана.
По факту таможенного мошенничества открыто уголовно-фискальное производство. Санкционный груз изъят.
Как известно, западные страны ввели санкции против россии и беларуси после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. А производители самолетов, в частности Airbus и Boeing, прекратили поставку запчастей, техническую поддержку и обслуживание самолетов для российских авиакомпаний.
По материалам:
suspilne.media
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