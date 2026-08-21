Прокуратура отсудила у жительницы Яремче 13 соток земли возле Прута Сегодня 04:34 — Криминал

Яремчанской общине вернут участок площадью почти 13 соток, расположенный в прибрежной защитной полосе реки Прут. Прокуроры доказали в суде, что земля незаконно находилась в частной собственности 17 лет.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

В августе 2024 года Надворнянская окружная прокуратура обратилась в суд, чтобы вернуть землю Яремчанской общине. Участок расположен на ул. Ивана Петраша в Яремче, возле реки Прут.

Правоохранители установили, что в 2009 году Яремчанский городской совет передал участок местной жительнице для ведения личного хозяйства. В то же время земля полностью расположена в прибрежной защитной полосе реки и относится к землям водного фонда. По закону, такие земли нельзя передавать в частную собственность — их можно только сдавать в аренду.

«Специалисты Государственного космического агентства Украины предоставили спутниковые снимки и другие материалы за последние 17 лет. Они показали, что русло Прута на этом участке фактически не менялось, а земля все это время оставалась рядом с рекой», — отмечают в прокуратуре.

Суд открыл производство в январе 2025 года, а рассмотрение дела по существу началось в июле 2026 года. 3 августа суд полностью удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть земельный участок Яремчанской общине. Решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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