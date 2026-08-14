Ущерб вырос до 254 миллионов: по делу о закупке дронов Госспецсвязи объявили новые подозрения Сегодня 18:00 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура установили новые факты по делу о злоупотреблениях при закупке дронов для Сил обороны Украины в 2023 году. По данным следствия, сумма ущерба государству выросла с 90 млн грн до 254 млн грн.

За результатами обработки новых доказательств четырем ранее разоблаченным лицам обновили подозрения. Еще одному участнику схемы — фактическому контролеру частных компаний — сообщили о подозрении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Как закупали дроны

Как сообщалось ранее, в октябре 2025 года НАБУ и САП разоблачили схему растраты 90 млн грн при закупке дронов DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T.

В ходе дальнейшего досудебного расследования детективы установили, что в схему были привлечены еще два субъекта хозяйствования, связанные с ранее установленной компанией-поставщиком.

По данным следствия, в сентябре 2023 года должностные лица Госспецсвязи заключили с этими компаниями дополнительные договоры на поставку дронов:

DJI Mavic 3T — 500 единиц;

DJI Mavic 3Pro — 2000 единиц;

DJI Matrice M30T — 900 единиц.

Закупки производили по ценам, которые на 60−90% превышали рыночные. Победителей, по данным следствия, определяли заранее, а для создания видимости конкуренции в закупках привлекали другие подконтрольные организаторам общества.

О привлечении связанных компаний, как отмечают правоохранители, свидетельствует, в частности, следующий факт: должностные лица ведомства направили запрос на получение коммерческого предложения будущему «победителю», указав название юридического лица, которое официально зарегистрировали лишь через несколько дней после отправки письма.

Деньги выводили на счета за границей

Участники схемы выводили полученные средства на счета подконтрольных компаний, в том числе за пределами Украины.

НАБУ и САП наложили арест более чем на $4 млн на счетах компаний за рубежом, а также на 17 млн ​​грн в Украине.

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