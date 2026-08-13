В Кировоградской области раскрыли схему добычи гранита с убытками на 1,55 млрд грн Сегодня 04:49 — Криминал

В схему входили восемь человек, www.gp.gov.ua

На Кировоградщине правоохранители установили новых участников схемы незаконной добычи гранита и задокументировали отдельный эпизод завладения государственным имуществом. По результатам расследования семерым лицам сообщили о подозрении. Общая сумма установленных убытков по двум эпизодам превышает 1,55 млрд грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В июне 2026 года Кировоградская областная прокуратура сообщала о первых результатах расследования. Тогда было установлено, что по истечении срока действия специального разрешения работы на Сухоклиевском месторождении не прекратились.

На месторождении незаконно добыли более 375 тысяч кубометров гранита

По данным следствия, в течение 2017−2021 годов участники схемы организовали 12 массовых взрывов и незаконно добыли более 375 тыс. кубометров гранита. Извлеченное сырье перерабатывали и реализовывали через подконтрольное предприятие.

По выводам экспертов, в результате незаконного пользования недрами государству нанесено более 1 млрд 255 млн грн ущерба. В рамках этого эпизода ранее сообщили о подозрении арбитражному управляющему — ликвидатору предприятия.

Правоохранители установили еще один эпизод

В ходе дальнейшего расследования установлены другие участники схемы, собраны дополнительные доказательства и задокументирован еще один эпизод.

По версии следствия, используя договор охраны и хранения имущества, участники схемы завладели добываемой горной массой как государственным имуществом.

Речь идет о 375 213 кубометрах гранита общим весом более 994 тыс. тонн. Его стоимость составляет более 295 млн грн.

Таким образом, расследование охватывает два эпизода: незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения и завладение добытой горной массой как государственным имуществом.

Общая сумма установленного ущерба по этим эпизодам превышает 1,55 млрд грн.

Семерым лицам сообщили о подозрении

По данным следствия, в схему входили восемь человек. Семерым из них сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Еще один участник, директор коммерческого предприятия, скрывается от органов досудебного расследования. После установления его местонахождения ему будет вручено сообщение о подозрении.

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