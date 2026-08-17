Псевдоработники СБУ выманили у экс-нардепа $31,8 тысячи под предлогом «проверки» Сегодня 09:28 — Криминал

Сбережения вернули владельцу

В Киеве объявлено подозрение 17-летнему и 20-летнему парням, которых следствие считает причастными к мошеннической схеме. По данным правоохранителей, они помогали злоумышленникам выманить у 71-летнего мужчины $31 800.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Детали схемы

По данным следствия, 71-летний мужчина, являющийся депутатом Верховной Рады Украины первого созыва, передал мошенникам $31 800. Ему сообщили, что звонят якобы работники СБУ, которые должны проверить его деньги.

Забрать деньги приехал 17-летний парень. По данным следствия, его в схему привлек 20-летний житель Одессы. Оба занимаются спортом и имеют общих знакомых.

Через Telegram 17-летнему курьеру прислали фотографию мужчины, который должен был передать ему деньги, а также предоставили инструкции относительно дальнейших действий.

Парень должен был взять из общей суммы 600 $, а остальные деньги перевести через пункт обмена валют на криптокошелек. Впрочем, его задержали до того, как он успел перевести деньги. Поэтому сбережения возвращены владельцу.

Наказание

За совершение пособничества мошенничеству предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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