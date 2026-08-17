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Псевдоработники СБУ выманили у экс-нардепа $31,8 тысячи под предлогом «проверки»

Криминал
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Сбережения вернули владельцу
Сбережения вернули владельцу
В Киеве объявлено подозрение 17-летнему и 20-летнему парням, которых следствие считает причастными к мошеннической схеме. По данным правоохранителей, они помогали злоумышленникам выманить у 71-летнего мужчины $31 800.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Детали схемы

По данным следствия, 71-летний мужчина, являющийся депутатом Верховной Рады Украины первого созыва, передал мошенникам $31 800. Ему сообщили, что звонят якобы работники СБУ, которые должны проверить его деньги.
Забрать деньги приехал 17-летний парень. По данным следствия, его в схему привлек 20-летний житель Одессы. Оба занимаются спортом и имеют общих знакомых.
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Через Telegram 17-летнему курьеру прислали фотографию мужчины, который должен был передать ему деньги, а также предоставили инструкции относительно дальнейших действий.
Парень должен был взять из общей суммы 600 $, а остальные деньги перевести через пункт обмена валют на криптокошелек. Впрочем, его задержали до того, как он успел перевести деньги. Поэтому сбережения возвращены владельцу.

Наказание

За совершение пособничества мошенничеству предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоМошенникиДеньги
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