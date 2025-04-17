россия хочет купить самолеты Boeing за замороженные активы — Bloomberg — Finance.ua
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россия хочет купить самолеты Boeing за замороженные активы — Bloomberg

Мир
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россия хочет купить самолеты Boeing за замороженные активы — Bloomberg
россия хочет купить самолеты Boeing за замороженные активы — Bloomberg
Россия обратилась в США с просьбой разрешить ей приобрести самолеты американской компании Boeing за счет замороженных активов, как только будет достигнуто перемирие в Украине.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в москве.
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москва понимает, что без прекращения боевых действий эти средства не могут быть использованы, отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что покупка самолетов не является условием согласия на перемирие, но такое соглашение может стать частью будущего ослабления санкций.
В Белом доме подчеркнули, что о каких-либо экономических уступках с россией речь не идет до достижения перемирия.
Кроме разрешения на покупку самолетов, россия публично просила снять санкции с авиакомпании «Аэрофлот» и возобновить прямые авиарейсы между странами.
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По оценкам американских законодателей, в США заморожено около $5 млрд российских активов.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Boeing закрыла свой инженерный центр в россии и прекратила все операции на ее территории. Под санкции попали как авиакомпании, так и поставки самолетов и запчастей к ним. Это заставило российские авиалинии разбирать часть парка на детали и искать альтернативные источники обслуживания, что вызвало беспокойство о безопасности полетов.
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До 2022 года Boeing являлся одним из крупнейших покупателей российского титана. В феврале этого года российский вице-премьер Денис Мантуров заявил, что россия готова возобновить сотрудничество с компанией. По данным РБК, на начало 2024 года в парке российских авиакомпаний было 165 самолетов Boeing и Airbus — это около 40% от общего количества.
После начала войны россия конфисковала около 400 самолетов, которые были переданы в лизинг иностранными компаниями. Чтобы урегулировать претензии, правительство выделило 300 млрд рублей ($3,7 млрд) из Фонда национального благосостояния на выкуп этих судов.
По материалам:
Forbes.ua
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