Boeing сократит 400 сотрудников программы лунных ракет — Finance.ua

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Boeing сократит 400 сотрудников программы лунных ракет

Мир
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Boeing сократит 400 сотрудников программы лунных ракет
Boeing сократит 400 сотрудников программы лунных ракет
Компания Boeing предупредила о сокращении примерно 400 работников проекта лунных ракет Space Launch System в связи с пересмотром программы NASA Artemis.
Об этом сообщает Reuters.
Базирующийся в Сиэтле аэрокосмический производитель заявил, что в ближайшие недели пришлет соответствующим работникам сообщения об увольнении.
«Мы работаем с нашим заказчиком и ищем возможности для перераспределения сотрудников по всей компании, чтобы минимизировать потерю рабочих мест», — пояснил представитель компании.
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По данным агентства, программа Artemis, стоимость которой, по оценкам, составит $93 миллиарда к 2025 году, была начата NASA при первом президентстве Трампа. Она стремилась вернуть астронавтов на Луну впервые со времен миссии Apollo 17 (декабрь 1972 года).
Однако программа столкнулась со значительными задержками и ростом расходов. Поэтому миссия Artemis 2, которая была запланирована на конец 2024 года и предусматривала полет вокруг Луны с экипажем, отложена до сентября 2025-го. А Artemis 3, во время которой состоится высадка астронавта на Луну, перенесена с конца 2025-го на сентябрь 2026 года.
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