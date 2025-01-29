Boeing сообщает о самых больших убытках с 2020 года — почти 12 миллиардов долларов — Finance.ua
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Boeing сообщает о самых больших убытках с 2020 года — почти 12 миллиардов долларов

Фондовый рынок
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Boeing сообщает о самых больших убытках с 2020 года — почти 12 миллиардов долларов
Boeing сообщает о самых больших убытках с 2020 года — почти 12 миллиардов долларов
Компания Boeing сообщила о годовом убытке в размере 11,83 млрд долл., крупнейшем с 2020 года, поскольку она борется с проблемами в своих коммерческих и оборонных подразделениях и последствиями разрушительной забастовки работников завода на западном побережье США.
Об этом пишет Reuters.
Этот ущерб демонстрирует вызовы, с которыми сталкивается генеральный директор Келли Ортберг, пытаясь изменить ситуацию с самолетостроением, поскольку компания уступает конкуренту Airbus в гонке поставок и попадает под прицел регуляторов и заказчиков после ряда ошибок.
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Ортберг, возглавивший авиастроительную компанию в августе, заявил, что компания достигла прогресса в восстановлении стабильности своих производственных линий после ужасающей аварии в воздухе в 2024 году, которая вызвала беспокойство по поводу безопасности ее самолетов.
Выручка за квартал по декабрь упала на 31% до 15,24 млрд долларов. по сравнению с прошлым годом.
Финансовые расходы в 2024 году составили 14,3 млрд долл. по сравнению с положительным денежным потоком в размере 4,43 млрд долл. в 2023 году.
По материалам:
Економічна Правда
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