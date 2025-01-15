Продажи самолетов Boeing упали до самого низкого уровня со времен пандемии — Finance.ua
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Продажи самолетов Boeing упали до самого низкого уровня со времен пандемии

Фондовый рынок
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Продажи самолетов Boeing упали до самого низкого уровня со времен пандемии
Продажи самолетов Boeing упали до самого низкого уровня со времен пандемии
Поставки новых самолетов Boeing возобновились в декабре после разрушительной забастовки рабочих, замедлившей производство прошлой осенью, но годовые поставки компании упали в 2024 году до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
Во вторник компания сообщила, что в 2024 году она поставила 348 коммерческих самолетов по сравнению с 528 годом ранее. Новые заказы на самолеты в 2024 году упали менее чем вдвое по сравнению с тем, что Boeing зафиксировал годом ранее.
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Сообщается, что компания также зафиксировала 569 заказов брутто и 377 чистых заказов после отмены и перепрофилирования.
Проблемы с качеством продукции, более строгий регуляторный контроль, задержки в цепочке поставок и семинедельная забастовка замедлили работу сборочных линий американского авиастроителя.
После забастовки, закончившейся 5 ноября, компания применила осторожный подход к возобновлению производства. Линии по производству 737 самолетов были перезапущены в начале декабря, о чем впервые сообщило агентство Reuters.
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В декабре компания поставила 30 самолетов, в том числе 17 737 MAX и 9787. Месячный показатель увеличился с 13 в ноябре и 14 в октябре.
Годовой объем заказов Boeing упал с 1456 брутто-заказов в 2023 году до 569 в 2024 году и с 1314 чистых заказов после отмены и перепрофилирования до 377.
После корректировки в соответствии со стандартами бухгалтерского учета в прошлом году Boeing получил 317 чистых заказов.
По материалам:
Економічна Правда
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