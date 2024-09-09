Boeing повысит зарплаты работникам на 25% — Finance.ua

Boeing повысит зарплаты работникам на 25% Сегодня 18:30 — Мир

Boeing повысит зарплаты работникам на 25%

Авиакомпания Boeing договорилась с профсоюзом о повышении зарплаты работникам на 25%, что может предотвратить масштабную забастовку 13 сентября.

Об этом пишет агентство Reuters.

Результатом сделки может стать четырехлетний контракт, предусматривающий всеобщее повышение зарплаты на 25% и обязательство строить следующий коммерческий самолет в районе Сиэтла.

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Это важная победа для нового гендиректора Boeing Келли Ортберг, возглавившей компанию в прошлом месяце с мандатом вернуть качество на авиастроительном предприятии, отметило агентство.

Первое за 16 лет полноценное трудовое соглашение будет также предусматривать лучшие пенсионные выплаты и предоставление профсоюзу большего влияния на безопасность и качество производственного процесса.

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Профсоюз, представляющий более 32 000 работников Тихоокеанского северо-запада США, назвал это соглашение лучшим контрактом, который он когда-либо заключал. Ожидается, что соглашение члены профсоюза утвердят 12 сентября.

Но работники Boeing могут отклонить соглашение, если его не поддержит большинство членов профсоюза.

Економічна Правда По материалам:

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